Мытищинскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Владимиру Барданову, устроившему при задержании стрельбу по силовикам в элитном посёлке Вешки в подмосковных Мытищах, в рамках уголовного дела будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки его психического состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.