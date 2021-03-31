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Мытищинскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Она поможет выяснить мотивы действий мужчины.

31 марта 2021, 00:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Владимиру Барданову, устроившему при задержании стрельбу по силовикам в элитном посёлке Вешки в подмосковных Мытищах, в рамках уголовного дела будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки его психического состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния", — уточнил собеседник агентства.

Полностью обгорел: тело мытищинского стрелка нашли на пепелище обстрелянного из гранатомётов дома

Полностью обгорел: тело мытищинского стрелка нашли на пепелище обстрелянного из гранатомётов дома

Тело Барданова обнаружили при разборе завалов после пожара в районе чердака его дома. Тело сильно обгорело, поэтому планируется проведение ДНК-экспертизы.

Как ранее сообщал Лайф, 61-летний москвич с 11 утра вёл стрельбу из окон коттеджа в Мытищах. Мужчина открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он "держал оборону" до вечера, в посёлке раздавались взрывы и выстрелы, соседи стрелка не могли попасть домой из-за оцепленной территории.

Авторы
Юлия Коновалова

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