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В Ярославле возбудили дело по факту нападения с ножом на студента

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

30 марта 2021, 23:28
<p>Фото © <a href="https://76.ru/text/criminal/2021/03/29/69837419/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">76.RU</a></p>

Фото © 76.RU

Полиция Ярославля завела уголовное дело на 32-летнего мужчину, напавшего с ножом на студента у входа в Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"В отношении подозреваемого — мужчины 1988 года рождения — отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Неизвестный с ножом накинулся на студента в Ярославле. Нападавшего скрутил преподаватель

Неизвестный с ножом накинулся на студента в Ярославле. Нападавшего скрутил преподаватель

Как уточняет пресс-служба, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Лайф писал о том, что актёра сериала "След" отправили под домашний арест по делу об угрозе ножом инспектору.

Авторы
Юлия Коновалова

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