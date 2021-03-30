В Ярославле возбудили дело по факту нападения с ножом на студента

Полиция Ярославля завела уголовное дело на 32-летнего мужчину, напавшего с ножом на студента у входа в Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"В отношении подозреваемого — мужчины 1988 года рождения — отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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