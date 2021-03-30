В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на водительские права

Процесс сдачи экзамена на получение водительских прав будут снимать на камеру. Об этом сообщил руководитель ГИБДД России Михаил Черников в эфире телеканала "Россия-1".

"В первую очередь должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов. Также проводится звукозапись всего процесса приёма экзаменов", — объяснил Черников.

Согласно новому регламенту вместо "площадки" экзаменуемый будет управлять автомобилем в условиях реального дорожного движения. Это коснётся будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. А вот правила экзамена для мотоциклов не изменятся.

К тому же ошибки теперь группируются по одному, двум или трём штрафным баллам. Грубые нарушения внесены в отдельную группу — за такие ошибки экзамен сразу прекращается. Например, непристёгнутый ремень или использование мобильного телефона — основание для преждевременной остановки экзамена.

Кроме того, новые правила разрешают во время экзамена находиться в автомобиле сторонним наблюдателям: другим кандидатам в водители, представителям общественных организаций, автошкол.

В будущем изменения коснутся и теоретической части экзамена, планируется расширить и углубить знания кандидата в водители, а также ввести новые навыки, которые обязан будет знать будущий водитель, подытожил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что в МВД объяснили, почему отказались от "площадки" в экзамене на водительские права.

Авторы