Не пускали к трибуне: в Раде произошла потасовка с участием Порошенко — видео

В Раде произошла потасовка с участием Порошенко. Видео © Telegram/ Политика Страны

Во время заседания Верховной рады произошла потасовка, в которой принял участие экс-президент Украины Пётр Порошенко. Видео опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Во время выступления народного депутата от партии "Евросолидарность" Ирины Геращенко бывший глава государства попытался подойти к трибуне, однако ему заблокировали проход коллеги от "Слуги народа". Между политиками произошла потасовка, Порошенко попытались оттеснить назад. Спикер парламента Дмитрий Разумков призывал стороны конфликта к спокойствию.

Вскоре экс-президенту Украины и его сторонникам удалось подойти к трибуне, конфликт был исчерпан. По какой причине ему это потребовалось в ходе обсуждения недавних протестов националистов у офиса Владимира Зеленского, неизвестно.

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