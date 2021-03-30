Не пускали к трибуне: в Раде произошла потасовка с участием Порошенко — видео
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков пытался призвать конфликтующих к спокойствию.
В Раде произошла потасовка с участием Порошенко. Видео © Telegram/ Политика Страны
Во время заседания Верховной рады произошла потасовка, в которой принял участие экс-президент Украины Пётр Порошенко. Видео опубликовал телеграм-канал "Политика страны".
Во время выступления народного депутата от партии "Евросолидарность" Ирины Геращенко бывший глава государства попытался подойти к трибуне, однако ему заблокировали проход коллеги от "Слуги народа". Между политиками произошла потасовка, Порошенко попытались оттеснить назад. Спикер парламента Дмитрий Разумков призывал стороны конфликта к спокойствию.
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Вскоре экс-президенту Украины и его сторонникам удалось подойти к трибуне, конфликт был исчерпан. По какой причине ему это потребовалось в ходе обсуждения недавних протестов националистов у офиса Владимира Зеленского, неизвестно.
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