Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса
Власти предложили условие амнистии для арестованных участников беспорядков в июне 2019 года, но его отклонили.
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Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" в очередной раз не смогла договориться с оппозицией о выходе из политического кризиса в стране. Об итогах переговоров сообщил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который прибыл в Тбилиси 28 марта для урегулирования ситуации.
"Решения кризиса существуют. Они касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <...> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", — заявил на брифинге Даниэльсон.
Он сообщил о намерении поставить в известность о провале главу Евросовета Шарля Мишеля. Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в свою очередь напомнил, что председателю партии "Единое национальное движение" Нике Мелии для выхода на свободу предложили заплатить залог в 40 тысяч лари (более $11 тыс.), но оппозиция не согласилась. Кобахидзе также рассказал, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов на переговорах не рассматривался.
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