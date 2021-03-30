Власти Грузии и оппозиция вновь не смогли договориться по выходу из кризиса

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" в очередной раз не смогла договориться с оппозицией о выходе из политического кризиса в стране. Об итогах переговоров сообщил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который прибыл в Тбилиси 28 марта для урегулирования ситуации.

"Решения кризиса существуют. Они касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <...> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения", — заявил на брифинге Даниэльсон.

Он сообщил о намерении поставить в известность о провале главу Евросовета Шарля Мишеля. Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в свою очередь напомнил, что председателю партии "Единое национальное движение" Нике Мелии для выхода на свободу предложили заплатить залог в 40 тысяч лари (более $11 тыс.), но оппозиция не согласилась. Кобахидзе также рассказал, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов на переговорах не рассматривался.

Ранее Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси, которые вспыхнули летом 2019 года.

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