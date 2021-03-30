"Невероятное путешествие": Virgin Galactic представила новый космолёт — видео

Компания Virgin Galactic представила новый космолёт Imagine серии SpaceShip III, предназначенный для туристических полётов на орбиту. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Космический корабль имеет инновационный дизайн и демонстрирует прогресс в области эффективного проектирования и производства. В ближайшее время начнутся наземные испытания летательного аппарата, а первые тестовые полёты запланированы на лето этого года с космодрома в Нью-Мексико.

Корпус космолёта отделан зеркальным материалом, который отражает окружающую среду и постоянно меняет цвет и внешний вид. Покрытие не только привлекает взгляд, отражая восхищение человека космосом, но и обеспечивает тепловую защиту.

Благодаря модульной конструкции аппараты класса SpaceShip III имеют большую производительность с точки зрения удобства техобслуживания и скорости полёта. Это третье поколение космических кораблей заложит основу для разработки и производства транспортных средств будущего. Virgin Galactic также продолжает производство второго корабля в составе своего флота, VSS Inspire.

"VSS Imagine и Inspire — это потрясающие корабли, которые отправят наших будущих космонавтов в невероятное путешествие, а их названия отражают амбициозный характер космических полётов человека. Поздравляем нашу преданную команду, которая так блестяще поработала для достижения этой вехи", — сказал Майкл Колглейзер, генеральный директор компании.

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отметил, что летательные аппараты созданы специально для того, чтобы предоставить "новую, трансформирующую перспективу тысячам людей, которые вскоре смогут испытать чудо космоса на себе".

Все космолёты компании предназначены для коротких туристических полётов на орбиту. На 15 километров в высоту их поднимает самолёт-носитель, далее включается собственный двигатель, который позволяет достичь высоты около 80 километров. Вместимость воздушного судна — два пилота и шесть пассажиров.

Напомним, в феврале 2019 года Virgin Galactic провела испытательный запуск корабля более ранней версии, SpaceShipTwo, с тремя членами экипажа. Он поднялся на высоту 89 километров. Космолёт был разработан исключительно для космического туризма, первый полёт состоялся в декабре 2018 года, летательный аппарат преодолел "космическую высоту", поднявшись на 82,7 километра.

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