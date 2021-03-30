В кабмине рассказали о масштабном сокращении госаппарата

В результате реформы в России было проведено одно из самых масштабных сокращений госаппарата. Численность госслужащих уменьшилась почти на 10%, сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Так, в рамках реформы было упразднено 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы замруководителей федеральных ведомств. Численность центральных аппаратов сократилась на 213 единиц, территориальных органов — на 31 642 единицы.

"Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% — это одно из самых масштабных сокращений за последние годы", — сказал Григоренко в интервью "Известиям".

Вице-премьер рассказал также, что сокращения проводились за счёт неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы. Это позволило свести к минимуму риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, которые профессионально исполняют свои обязанности.

Напомним, с инициативой провести оптимизацию штата госслужащих с 1 января по 1 апреля 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в ноябре прошлого года.

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