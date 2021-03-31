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В Германии ввели частичный запрет на вакцину AstraZeneca из-за смертей от тромбоза

Глава Минздрава страны назвал ударом ситуацию с препаратом.

31 марта 2021, 00:13
<p>Фото © Zuma/TASS</p>

Фото © Zuma/TASS

В Германии ввели частичный запрет на применение вакцины компании AstraZeneca из-за рисков тромбоза после прививки. С 31 марта в стране будут прививать этим препаратом только людей старше 60 лет, было решено на конференции с участием министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана и его коллег из федеральных земель.

Причиной запрета стало то, что риску развития тромбоза подвержены лица моложе 60 лет. Что будет с теми, кто успел получить первую дозу AstraZeneca и ожидает вторую, неизвестно. Предположительно, им разрешат завершить вакцинацию после оценки врача и в случае индивидуального анализа рисков. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан назвал ударом ситуацию с препаратом.

"Это, без вопросов, удар — что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определённой возрастной группы представляет повышенный риск", — сказал он журналистам.

Министр объяснил, что между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга может быть связь. Он назвал верным решение приостановить вакцинацию.

Напомним, в марте несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки, в частности тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет. На фоне скандала препарат решили переименовать в Vaxzevria.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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