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Овчарка Байдена снова покусала человека

Белый дом объяснил случившееся тем, что собака "всё ещё привыкает к новой обстановке".

31 марта 2021, 00:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheOvalPawffice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Oval Pawffice</a></p>

Фото © Twitter / The Oval Pawffice

Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в очередной раз укусила человека. Об этом сообщил телеканал CNN.

Неприятный случай произошёл на южной лужайке Белого дома 29 марта вечером, пострадал сотрудник Службы национальных парков.

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение

"Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьёзных повреждений и вернулся к работе", приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден.

Белый дом объяснил поведение животного тем, что собака президентской четы "всё ещё привыкает к новой обстановке".

Ранее Лайф писал о том, что в Белый дом вернулись высланные за агрессивное поведение овчарки Байдена.

Авторы
Юлия Коновалова

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