Овчарка Байдена снова покусала человека

Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в очередной раз укусила человека. Об этом сообщил телеканал CNN.

Неприятный случай произошёл на южной лужайке Белого дома 29 марта вечером, пострадал сотрудник Службы национальных парков.

"Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьёзных повреждений и вернулся к работе", — приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден.

Белый дом объяснил поведение животного тем, что собака президентской четы "всё ещё привыкает к новой обстановке".

Ранее Лайф писал о том, что в Белый дом вернулись высланные за агрессивное поведение овчарки Байдена.

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