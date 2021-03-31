Овчарка Байдена снова покусала человека
Белый дом объяснил случившееся тем, что собака "всё ещё привыкает к новой обстановке".
Фото © Twitter / The Oval Pawffice
Овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в очередной раз укусила человека. Об этом сообщил телеканал CNN.
Неприятный случай произошёл на южной лужайке Белого дома 29 марта вечером, пострадал сотрудник Службы национальных парков.
"Да, Мейджор укусил человека в ходе прогулки. В качестве меры предосторожности этот человек был осмотрен медицинской службой Белого дома. Он не получил серьёзных повреждений и вернулся к работе", — приводит телеканал слова Майкла Ларосы, представителя Джилл Байден.
Белый дом объяснил поведение животного тем, что собака президентской четы "всё ещё привыкает к новой обстановке".
Ранее Лайф писал о том, что в Белый дом вернулись высланные за агрессивное поведение овчарки Байдена.
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