Арестованный в США россиянин Никитин признал вину в попытке обойти санкции

Гражданин России Олег Никитин признал свою вину в нарушении санкций Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата Джорджия.

Генеральный директор российской энергетической компании "КС Инжиниринг" в окружном суде США признался в сговоре с целью уклонения от правил экспорта и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

"Никитин попытался обойти торговые санкции, призванные защитить США от незаконного приобретения промышленного оборудования неприсоединившимися державами. Мы будем максимально использовать ресурсы нашей страны для решительной защиты от тех, кто угрожает нашей национальной безопасности", — заявил исполняющий обязанности прокурора Дэвид Эстес.

Как указано в судебных документах и ​​свидетельских показаниях, фигуранты сговорились с итальянской компанией и якобы намеревались купить турбину для буровой платформы, что категорически запрещено Министерством торговли США без предварительного получения лицензии. Никитину грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также значительные штрафы и до трёх лет под надзором после освобождения.

Напомним, гражданин России Олег Никитин был арестован в США по обвинению в финансовых махинациях в декабре 2019 года.

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