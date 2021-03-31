"История любви, мести, безумия и опасностей": Джордж Мартин создаёт спектакль по "Игре престолов"

Джордж Мартин создаёт театральную постановку по "Игре престолов". Драматическое сценическое шоу, основанное на фантастическом мире Вестероса, находится в стадии разработки, сообщает The Hollywood Reporter.

Спектакль поставлен продюсерами Саймоном Пейнтером и Тимом Лоусоном, в нём принимают участие известный драматург Дункан Макмиллан и режиссёр Доминик Кук. Коллектив планирует дебютировать в Нью-Йорке, лондонском Вест-Энде и в Австралии. Ожидается, что первый показ стартует в 2023 году.

Производство включает в себя особенно уникальный сюжетный элемент, который должен привлечь внимание фанатов: несмотря на то что многие проекты приквелов были запущены в разработку с момента завершения проекта "Престолы" в 2019 году, он станет первым, в котором вернутся несколько самых любимых персонажей. Действие пока безымянного спектакля происходит во время поворотного момента в истории Вестероса, Великого турнира в Харренхоле, который состоялся за 16 лет до начала действия романа.

"Спектакль впервые погрузит зрителей глубже за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной, — говорится в официальном описании пьесы. — С участием многих из самых знаковых и известных персонажей сериала постановка может похвастаться историей, сосредоточенной вокруг любви, мести, безумия и опасностей пророчества, раскроет секреты и ложь, на которые только намекали до нынешнего момента".

Персонажи для спектакля ещё не утверждены официально. Но, согласно ранее опубликованным книгам Мартина, среди участников турнира были молодой застенчивый Нед Старк, его мятежная сестра Лианна, дерзкий Джейме Ланнистер, могущественный лорд Роберт Баратеон, влюблённый принц Рейегар Таргариен, отважный Оберин Мартелл и благородный рыцарь сир Барристан Селми. В шоу вернутся Серсея, Тайвин и Тирион Ланнистеры, Мизинец и Варис.

Более молодые персонажи из сериала — такие как Дейенерис Таргариен, Джон Сноу и Арья Старк — ещё не родились. В конце состязаний принц Рейегар публично заявил о своей любви к невесте Роберта, Лианне Старк. Этот шаг в итоге привёл к восстанию Роберта и свержению Таргариенов.

"Мало кто в Вестеросе знал о грядущей бойне, когда в Харренхоле собрались как знатные, так и простые люди, чтобы посмотреть, как лучшие рыцари королевства соревнуются в большом турнире в течение Года ложной весны. Это турнир, который часто упоминается во время "Игры престолов" HBO и в моих романах "Песнь льда и пламени". И теперь наконец мы можем рассказать всю историю <...> на сцене", — заявил Джордж Мартин.

Писатель добавил, что для создания спектакля подобралась потрясающая команда со знанием и любовью к миру Вестероса.

Ранее Мартин заключил новый контракт с HBO. Он рассчитан на пять лет, а сумма сделки является "восьмизначной".

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