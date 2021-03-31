Извергается почти два месяца: в Гватемале потоки лавы из вулкана Пакая достигли жилых домов — видео

В Гватемале потоки лавы из вулкана Пакая достигли жилых домов. Видео © Twitter/ DialogoNM/ CONAMIGUANEW/ Jevaldiz/ noticierostvm

Один из активнейших вулканов планеты — Пакая в Гватемале — продолжает извергаться уже 50 дней. Сначала огнедышащая гора засыпала окрестности пеплом, а потом исторгла потоки раскалённой лавы, которые движутся к близлежащему городу и разрушают местные фермы. Об этом сообщает Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Conred.

Из-за дыма и пепельного шлейфа 29 марта более чем на сутки закрылся единственный аэропорт страны. Уничтожены крупные плантации кофе и авокадо, начались лесные пожары, а местным жителям настоятельно рекомендуют не приближаться к кратеру.

В результате активности на западном склоне вулкана образовался поток лавы длиной более двух километров. Он движется со скоростью 50–60 метров в день и угрожает городу Сан-Висенте-Пакайя, в котором проживает около 17 тысяч человек. Потоки лавы уже достигли жилых домов. Очевидцы публикуют в соцсетях зрелищные кадры того, как раскалённые шары вырываются из кратера и поджигают сухую траву и деревья, а застывающая магма буквально разламывает постройки.

Несмотря на впечатляющие извержения, жители окрестных деревень предпочли остаться дома. Власти пока что не объявляли эвакуацию, но подготовили 14 убежищ на случай, если людям придётся покинуть район стихийного бедствия.

Ранее в Исландии пробудился вулкан Фаградальсфьядль, который спал шесть тысяч лет.

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