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Россиянам объяснили, как узнать о воровстве домашнего Wi-Fi

А также рассказали, как вычислить "нелегала".

31 марта 2021, 01:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Как определить, что домашним интернетом пользуется кто-то ещё, рассказал менеджер по развитию бизнеса центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в интервью агентству "Прайм".

На наличие стороннего нелегального подключения к Wi-Fi может указывать снижение скорости интернета. Насторожить должно письмо от оператора о превышении сетевого трафика, несмотря на то что пользователь не менял своё поведение в Сети.

"Подозрение в воровстве вашего Wi-Fi должно возникнуть, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда вы не пользуетесь интернетом. Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуетесь интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник", — отметил Данилин.

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Специалист предложил запросить у провайдера детализацию трафика, а также в настройках роутера попытаться найти чужие подключённые гаджеты. При этом web-панель управления роутера использовать не придётся, так как достаточно программы для определения соседей по домашней сети, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что Песков исключил полный запрет иностранных интернет-ресурсов в России.

Авторы
Юлия Коновалова

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