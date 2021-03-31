Россиянам объяснили, как узнать о воровстве домашнего Wi-Fi
А также рассказали, как вычислить "нелегала".
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Как определить, что домашним интернетом пользуется кто-то ещё, рассказал менеджер по развитию бизнеса центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в интервью агентству "Прайм".
На наличие стороннего нелегального подключения к Wi-Fi может указывать снижение скорости интернета. Насторожить должно письмо от оператора о превышении сетевого трафика, несмотря на то что пользователь не менял своё поведение в Сети.
"Подозрение в воровстве вашего Wi-Fi должно возникнуть, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда вы не пользуетесь интернетом. Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуетесь интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник", — отметил Данилин.
Специалист предложил запросить у провайдера детализацию трафика, а также в настройках роутера попытаться найти чужие подключённые гаджеты. При этом web-панель управления роутера использовать не придётся, так как достаточно программы для определения соседей по домашней сети, заключил эксперт.
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