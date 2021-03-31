Всемирный банк назвал главных должников России

Всемирный банк (ВБ) впервые опубликовал данные о двусторонней задолженности развивающихся стран мира перед другими государствами, в том числе перед Россией. На статистику обратил внимание канал РБК .

По данным банка, долг развивающихся стран перед Россией составил почти $22,9 млрд к концу 2019 года. Речь идёт о задолженностях государств и долгах юрлиц, гарантированных государствами. В списке фигурирует порядка 30 стран, но крупнейшим должником оказалась Белоруссия, которая набрала кредитов у РФ на 8,1 млрд долларов. Далее следуют Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия, каждая из стран должна Москве более $1 млрд.