Всемирный банк назвал главных должников России
На первом месте оказалась Белоруссия, которая набрала кредитов у Москвы на 8,1 млрд долларов.
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Всемирный банк (ВБ) впервые опубликовал данные о двусторонней задолженности развивающихся стран мира перед другими государствами, в том числе перед Россией. На статистику обратил внимание канал РБК.
По данным банка, долг развивающихся стран перед Россией составил почти $22,9 млрд к концу 2019 года. Речь идёт о задолженностях государств и долгах юрлиц, гарантированных государствами. В списке фигурирует порядка 30 стран, но крупнейшим должником оказалась Белоруссия, которая набрала кредитов у РФ на 8,1 млрд долларов. Далее следуют Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия, каждая из стран должна Москве более $1 млрд.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем. Он объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками властей США ограничить возможности технологического развития и Москвы, и Пекина.
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