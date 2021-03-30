Не спасали даже Акинфеев и Жирков: российская молодёжка никогда не обыгрывала Данию, но теперь пора

Молодёжная сборная России по футболу приближается к своему "дню икс". Команду Михаила Галактионова ждёт заключительная встреча группового этапа Евро-2021 со сборной Дании. Той самой, которая в первом туре подставила подножку фаворитам из Франции. И если вам кажется, что мы явный фаворит, то не спешите. История помнит всё, в том числе и ужасную статистику встреч нашей молодёжки с датчанами.

Ноль побед и лишь одна ничья

Наверняка среди наших читателей найдётся не так много тех, кто помнит самый первый матч молодёжных сборных двух стран. Тут бы про основные вспомнить, когда играли (29 февраля 2012 года — не благодарите), а мы о юнцах, на которых внимания-то порой не обращаем. Дело, к слову, было аж в 1992 году. И как бы ни было грустно, но это единственный матч, в котором наша молодёжка Дании не проиграла. Тогда в гостях мы сыграли вничью, 2:2, но только взгляните на имена наших: Бесчастных, Ананко, Талалаев, Симутенков. Приличный список, не так ли?

После этого у нас с датчанами как-то не ладилось. В 2004-м мы играли с ними два товарищеских матча за три дня, но в обоих уступили. И снова с именами у наших был полный порядок: Погребняк, Ребров, Билялетдинов, Самедов и Баженов. Однако самая жара Россию и Данию ждала впереди.

Пять удалений и невыход на Евро

Наша молодёжная сборная боролась за выход на Евро-2006. В квалификации у нас снова хватало игроков с именем и статусом: Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов, Александр Бухаров, Игорь Денисов. Чем не россыпь звёзд? Но отборочный турнир мы провалили, а в стыки сумели попасть только за счёт хорошей разницы забитых и пропущенных. Здесь-то нас и ждала Дания.

К слову, выпасть могли французы, итальянцы или голландцы, но обошлось. Как тогда казалось. Что там эта ваша Дания? Но уже в первом мачте в Краснодаре стало понятно, что скандинавы просто так ничего не отдадут. Каспер Лорентцен забил единственный мяч, и серия переместилась на север.

Там-то всё "веселье" и случилось. Юрий Жирков быстро открыл счёт и восстановил равенство по сумме двух матчей. Но музыка играла недолго. Датчане быстро забили два гола из-за провальной игры наших в обороне, и тут стало тревожно. Потом были второй тайм с жёлтой Акинфееву за ненужную вспышку эмоций и ударная концовка. Просто восстановим хронологию.

83-я минута. Судьи не засчитывают гол Бухарова после паса Жиркова. Юрий в знак несогласия пытается отдать свою футболку боковому арбитру со словами "Иди играй". Тут же получает вторую жёлтую. Удаление пытается опротестовать Владимир Быстров, но итог такой же.

88-я минута. Грубейший фол Черногаева, который получает второе предупреждение и красную. В этот момент игрок датчан показывает не самый приличный жест в адрес нашей скамейки, что вызывает гнев у Самедова. Он бросает перчатки в сторону соперника и получает красную.

89-я минута. В центре поля жёстко фолит Бухаров. Вторая жёлтая перерастает в красную.

Ярче всех после того матча выступит Владимир Быстров, который одной фразой подарит всей стране новый мем. Досталось от нашего полузащитника арбитру той встречи Алану Келли из Ирландии. Уж явно не Скандинавия, не так ли?

— Как это возможно? Где наше руководство, куда смотрят все? Как можно назначить судью-скандинава, который практически из Дании? — негодовал Быстров.

Любопытно, что из того состава сборной Дании особо-то никто не заиграл. Дальше скандинавских стран уехали буквально пара человек. Но на Евро-2006 поехали именно они, а мы снова начали ждать крупных турниров у молодёжки. После этого будут ещё три матча, а тенденция проигрывать датчанам останется. В 2013 году на поле выйдут Юссуф Поульсен (ныне звезда "Лейпцига"), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (неплохо поигравший в Бундеслиге и АПЛ), Андреас Кристенсен из "Челси" и много других интересных игроков.

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"Необходимо быть более настырными"

Но это всё дни минувшие. Россия снова на молодёжном Евро и снова с очень сильным и интересным поколением. Эти парни не боятся Францию с её суперзвёздами. Берут максимум от матча с Исландией. И они же — мы в это очень верим — не будут ждать подарков судьбы в матче с Данией. По крайней мере, слова главного тренера нашей команды Михаила Галактионова вселяют уверенность.

— Глобальной проблемы обыграть датчан с нужной разницей я не вижу, если мы будем играть в свою силу. И если мы усилим качество своей игры, которую мы продемонстрировали в матчах с исландцами и французами, и будем более агрессивны в завершающей стадии атаки, то проблем у нас не возникнет. Что нужно делать, чтобы быть острее перед воротами? Необходимо быть более настырными, не перекладывать ответственность друг на друга, брать ответственность на себя в штрафной. У каждого в команде должна быть мысль, что нужно забить, — сказал Галактионов.

Как говорится, сейчас или никогда. Пусть история противостояний не на нашей стороне. Пусть турнирное положение у Дании более выгодное. Но когда нас это останавливало?

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