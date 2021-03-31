Диетолог назвала безопасную дневную норму кофе

Серьёзных ограничений на объём выпиваемого за сутки кофе не существует, однако употреблять его всё же следует с осторожностью. Об этом предупредила главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

По её словам, средняя норма кофе для взрослого человека — одна-две чашки в день. Причём он должен быть не сильно крепким либо же разбавленный молоком. Хотя существует и специальная формула, которой пользуются некоторые эксперты, добавила диетолог.

"Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин — употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более пяти-шести чашек чёрного чая или трёх маленьких эспрессо в день", — рассказала Стародубова в беседе с РИА "Новости".

С осторожностью к этому напитку стоит относиться людям с предрасположенностью к повышенному артериальному давлению и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, ограничить количество выпиваемого кофе следует людям с заболеваниями ЖКТ, подчеркнула Стародубова.

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