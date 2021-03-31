Россия первой в мире зарегистрировала антиковидную вакцину для животных

Первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции для животных зарегистрирована в России. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

"Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков"... является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", — отметил Савенков.

Массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле. По словам замглавы Россельхознадзора, в клинических испытаниях вакцины были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. В ходе экспериментов была доказана высокая эффективность и безвредность препарата. Как пояснил Савенков, у вакцинированных животных в 100% случаев появились антитела к коронавирусу.

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками коронавируса.

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