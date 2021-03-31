В Бразилии произвели пилотную партию российского "Спутника V"
Процедуру контроля качества препарат пройдёт в НИЦ имени Гамалеи.
Фото © Facebook / Embaixada da Rússia no Brasil
Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica завершила производство экспериментальной партии активного компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на фабрике в Бразилиа. Об этом сообщило во вторник Посольство России в Бразилии.
"Данный этап процесса, стартовавшего в октябре прошлого года, является важным шагом на пути передачи технологии для обеспечения производства российской вакцины в Бразилии", — говорится в публикации на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Вся партия будет направлена для контроля качества в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Сейчас в Бразилии применяются две антиковидные вакцины: китайская Coronavac и AstraZeneca. В стране также одобрили Pfizer для экстренного использования. Первая заявка на регистрацию в Бразилии "Спутника V" была отклонена, повторная находится на рассмотрении местного регулятора Anvisa.
Ранее Лайф писал о том, что раскрыты данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V".
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