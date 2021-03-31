В США заподозрили КНДР в производстве плутония из-за "пара и дыма" на ядерном объекте
Эксперты заметили "активность" в здании радиохимической лаборатории.
Фото © CSIS
Эксперты американского Центра стратегических и международных исследователей (CSIS) заподозрили КНДР в возобновлении работ по переработке плутония на ядерном объекте Йонбён. Они пришли к такому заключению после изучения спутниковых снимков.
Фото © CSIS
На кадрах видно, что от одного из зданий завода по переработке плутония поднимается шлейф "пара или дыма". Аналитики полагают, что в данном помещении располагается радиохимическая лаборатория со специальной установкой. Последняя применяется для извлечения плутония, используемого наряду с высокообогащённым ураном для создания ядерного оружия.
"Это хотя и не является показателем самой кампании по переработке [плутония], однако указывает на то, что здание занято и отапливается", — говорится в докладе CSIS.
В документе отмечается, что активность на ядерном объекте наблюдалась после ракетных пусков КНДР. Аналитики предположили, что возможные работы на ядерном объекте можно расценивать как "стратегический политический шаг" северокорейского лидера Ким Чен Ына по усилению давления на лидеров США и Южной Кореи.
Ранее КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря впервые с 29 марта 2020 года. После испытаний в Японии было созвано экстренное заседание Совета безопасности. В Госдепе США заявили, что незаконные программы Пхеньяна по ядерному оружию и баллистическим ракетам угрожают миру и безопасности.
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