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Завели в камыши и начали пинать: под Одессой двое детей забили до смерти бездомного за булочку

По данным следствия, одному из парней 12 лет, а второй на год старше.

31 марта 2021, 04:31
<p>Фото © / <a href="https://od.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/na-odeshhini-policzejski-vikrili-dvox-malolitnix-xlopcziv-u-sprichinenni-nesumisnix-z-zhittyam-tyazhkix-tilesnix-ushkodzhen-bezxatchenku/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Одесской области</a></p>

Фото © / Национальная полиция Одесской области

В Измаиле Одесской области двое подростков до смерти избили бездомного мужчину за то, что тот не хотел просить у прохожих для них булочку. О жестокой расправе сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"28 марта возле памятника морякам было обнаружено тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами рёбер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних парней", – рассказали в ведомстве.

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Одному из детей 12 лет, а второй на год старше. Оба уже попадали в полицию из-за краж, их семьи стоят на учёте службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. После задержания они сознались в жестокой расправе и объяснили, что конфликт с бездомным возник из-за булочки. После отказа попрошайничать для них малолетние преступники заманили бездомного в камыши у озера и избили его.

Фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому после полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера. На данный момент решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее Лайф писал о том, что толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда на Украине.

Авторы
Юлия Коновалова

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