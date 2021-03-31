Завели в камыши и начали пинать: под Одессой двое детей забили до смерти бездомного за булочку

В Измаиле Одесской области двое подростков до смерти избили бездомного мужчину за то, что тот не хотел просить у прохожих для них булочку. О жестокой расправе сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"28 марта возле памятника морякам было обнаружено тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами рёбер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних парней", – рассказали в ведомстве.

Одному из детей 12 лет, а второй на год старше. Оба уже попадали в полицию из-за краж, их семьи стоят на учёте службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. После задержания они сознались в жестокой расправе и объяснили, что конфликт с бездомным возник из-за булочки. После отказа попрошайничать для них малолетние преступники заманили бездомного в камыши у озера и избили его.

Фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому после полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера. На данный момент решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

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