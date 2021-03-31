Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк представил новый доклад, в котором улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021–2022 годах. По прогнозу аналитиков организации, экономика РФ вырастет в этом году на 2,9%, а в будущем году — на 3,2% вместо 2,6% и 3% соответственно.

"Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с CoViD-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста РФ до 2,9% в 2021 году и 3,2% в 2022 году", — говорится в отчёте Data, Digitalization, and Governance.

В ВБ отметили, что прогноз может измениться. По мнению аналитиков, восстановление экономики РФ зависит от эффективности вакцин от ковида и риска новых санкций. Также эксперты полагают, что ВВП начнёт расти быстрее, если в стране не будет третьей волны коронавируса.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта России в 2021 году до трёх процентов. В октябре рост экономики РФ прогнозировался на 2,8% на фоне ситуации с коронавирусом.

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