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"Тщеславный проект": Памятник Грете Тунберг в британском университете вызвал гнев студентов

По мнению учащихся, потраченные на него средства можно было использовать лучше.

31 марта 2021, 03:36
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/BBCSouthNews/status/1376894873484283908/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BBCSouthNews</a></p>

Фото © Twitter/ BBCSouthNews

В Винчестерском университете Великобритании установили памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Статуя обошлась в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей) и вызвала гнев студентов. Об этом сообщает Би-би-си.

Учащиеся назвали скульптуру в натуральную величину "тщеславным проектом" и заявили, что эти деньги можно было потратить лучше.

Председатель студенческого союза Меган Болл отметила, что Грета Тунберг — это "фантастический образец человека, который громко и гордо говорит о глобальных проблемах", однако профсоюз не может поддержать установку памятника. По её словам, в период пандемии коронавируса многие студенты не смогли проживать в университетском городке, они пытаются обучаться дистанционно и остро нуждаются в поддержке.

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"Мы призываем университет выделить сумму, потраченную на статую, в качестве дополнительного финансирования студентов и публично рассмотреть критические проблемы, о которых заявляют обучающиеся", — подчеркнула Болл.

Руководство учебного заведения в свою очередь сообщило, что деньги на строительство памятника не были взяты из фонда поддержки студентов. Скульптура была создана в 2019 году и профинансирована за счёт средств на строительство комплекса West Downs Center, нового учебно-преподавательского центра.

Вице-канцлер университета профессор Джой Картер заявила, что в год пандемии на поддержку студентов было потрачено 5,2 миллиона фунтов стерлингов (541,7 миллиона рублей). Она выразила надежду, что памятник станет символом "приверженности борьбе с климатическими и экологическими кризисами", и добавила, что образовательное учреждение гордится тем, что чествует Грету Тунберг.

Ранее жители города в Курганской области ужаснулись ремонту барельефа у мемориала "Вечный огонь".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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