Посольство РФ предупредило Австралию о последствиях санкций из-за Крымского моста

Посольство России в Австралии предупредило Канберру о последствиях введения незаконных санкций против физических и юридических лиц из-за строительства Крымского моста.

"По горькой иронии, австралийцы, которые так ценят свою самостоятельность и ни за что не откажутся от права самим решать, как им жить, вновь оказались заодно с теми, кто вот уже семь лет безуспешно пытается заставить жителей Крыма отказаться от их свободного демократического выбора", — отмечается в заявлении на сайте дипмиссии.

В посольстве добавили, что Канберра осуждает действия России по развитию инфраструктуры полуострова, однако "не замечает бесчеловечных попыток Киева удушить крымчан водной блокадой". Кроме того, Австралия "бездумно" заимствует готовые формулировки об "аннексии" и "вмешательстве".

Российская дипмиссия уверена, что санкции были введены по причинам, которые не имеют отношения к ситуации вокруг Крыма и Украины или двусторонним контактам между государствами. В посольстве также подчеркнули, что практический эффект от данных ограничений "стремится к нулю". Тем не менее этот "недружественный жест" в адрес России, будет иметь свои последствия.

Напомним, 30 марта власти Австралии вслед за Канадой ввели против России санкции, связанные со строительством Крымского моста. Ограничения со стороны Канберры действительно последовали спустя почти три года: открытие объекта состоялось ещё 15 мая 2018 года.

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