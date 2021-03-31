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"Сквозь беды к счастью": Успенская показала трогательное фото с дочерью после примирения

Королеву шансона поддержали знаменитости и поклонники, ей пожелали никогда больше не разлучаться с родным человеком.

31 марта 2021, 02:55
<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/p/CNCr5gGDLql/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uspenskayalubov_officia</a></p>

Фото © Instagram/ uspenskayalubov_officia

Певица Любовь Успенская опубликовала в Инстаграме первое совместное фото после примирения с дочерью, 31-летней Татьяной Плаксиной. Артистка не общалась с наследницей на протяжении полугода.

"Самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошёл сквозь тяжёлые времена, горести и беды, к настоящему счастью", — написала королева шансона.

На фото мать и дочь целуют друг друга, а на футболке Татьяны виден принт с портретом Успенской. Трогательный пост поддержали лайками и комментариями актёр Алексей Новацкий, певица Глюкоза, Алсу, нумеролог Клара Кузденбаева. Поклонники порадовались воссоединению родственниц и пожелали им никогда не расставаться.

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Слава Богу! Нет большего счастья, чем целовать своих детей.

meerovich.ada

Куда денешь родную кровиночку! Здоровья Вам, Люба! Понимаю вас и переживаю.

sashabuzhigeeva

Как я за вас рада! Дай Бог, чтоб отныне никакие горести не разлучали вас.

gulnara0009

Ранее стало известно, что Татьяна Плаксина вернулась из США в Россию, чтобы сделать очередную операцию на челюсти. Женщина помирилась с мамой, с которой в последнее время у неё были натянутые отношения.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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