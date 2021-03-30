67-летняя Успенская увеличила ягодицы за 2 млн, несмотря на отказы врачей и опасность для здоровья

Любовь Успенская увеличила себе пятую точку и может потягаться с молодыми девушками. В первый раз певице в процедуре отказали, потому что анализы были не очень хорошие. Но артистка не отступилась от задуманного. "Мы немного преобразили ей ягодицы, потому что всё равно есть возрастные изменения. Извините меня, человеку 67 лет", — рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров в эфире программы "Ты не поверишь!".

Скриншот © YouTube / НТВ

Просила, чтобы мне подкачали эту часть, потому что была на одном мероприятии и мне сказали: "Если бы ты пошла в R&B, с твоей *** туда не принимают Любовь Успенская

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

По словам хирурга, Успенская не захотела вставлять импланты в ягодицы. Вместо этого "королеве шансона" закачали два литра собственного жира. Форма ягодиц получилась спортивной. "То есть больше назад в профиль и с ямочками, будто она накачала", — уточнил доктор. Также артистке сделали замену имплантов в груди и подтяжку.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Успенская не жалеет денег на операции. Так, на очередное преображение она потратила два миллиона рублей. "Королева шансона" не только собирается радовать поклонников своими новыми формами, но и готова в очередной раз выйти замуж.

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