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Категорий: 18

Элизабет Хёрли полностью разделась перед камерой, напугав фанатов тем, кто же автор этого фото

Сейчас актриса прекрасно отдыхает в своём загородном доме с матерью и сыном и возвращаться в шумный Лондон пока не планирует.

30 марта 2021, 06:43

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Популярная 55-летняя британская актриса Элизабет Хёрли всегда знает, как поднять фанатам настроение. Она часто выкладывает фото в шикарных нарядах с глубоким вырезом или в купальниках собственного бренда. Но в совсем обнажённом виде звезда появляется нечасто. Поэтому последние фото стали для её 2 млн подписчиков особенным подарком.

Фото © Instagram / elizabethhurley1 и jbookallil

Фото © Instagram / elizabethhurley1 и jbookallil

Элизабет опубликовала снимки, на которых она позировала в сарае для сена и на поляне. Картину можно было бы назвать умиротворяющей, если бы актриса не решила устроить фотосессию в обнажённом виде. Чтобы остаться в естественном образе, звезда нанесла нюдовый макияж и уложила волосы в натуральные и объёмные локоны. Поклонники Лиз были поражены её смелостью и красотой и с трудом смогли выразить свои восторги в комментариях.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Мне кажется, ты сейчас этим фото всем сделала день


jennyhalpernprince

Мне кажется, красивее я тебя ещё не видел...

jim.bennett.927980

Тебя опять сын фотографировал?

aandy1959

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Последний комментатор просто не смог пройти мимо популярной шутки. Элизабет Хёрли не раз хвалилась, что её фото в "Инстаграм" делает сын Дэмиан, которому сейчас 18 лет. Имела в виду она, разумеется, обычные снимки, а не профессиональные и тем более не откровенные, но поклонников звезды уже не остановить. Сейчас актриса вместе с мамой и сыном отдыхает в загородном доме, куда она переехала с началом пандемии. И, судя по всему, обратно возвращаться Лиз пока не собирается.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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