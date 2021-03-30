Элизабет Хёрли полностью разделась перед камерой, напугав фанатов тем, кто же автор этого фото
Сейчас актриса прекрасно отдыхает в своём загородном доме с матерью и сыном и возвращаться в шумный Лондон пока не планирует.
Популярная 55-летняя британская актриса Элизабет Хёрли всегда знает, как поднять фанатам настроение. Она часто выкладывает фото в шикарных нарядах с глубоким вырезом или в купальниках собственного бренда. Но в совсем обнажённом виде звезда появляется нечасто. Поэтому последние фото стали для её 2 млн подписчиков особенным подарком.
Фото © Instagram / elizabethhurley1 и jbookallil
Элизабет опубликовала снимки, на которых она позировала в сарае для сена и на поляне. Картину можно было бы назвать умиротворяющей, если бы актриса не решила устроить фотосессию в обнажённом виде. Чтобы остаться в естественном образе, звезда нанесла нюдовый макияж и уложила волосы в натуральные и объёмные локоны. Поклонники Лиз были поражены её смелостью и красотой и с трудом смогли выразить свои восторги в комментариях.
Мне кажется, ты сейчас этим фото всем сделала день
Мне кажется, красивее я тебя ещё не видел...
Тебя опять сын фотографировал?
Последний комментатор просто не смог пройти мимо популярной шутки. Элизабет Хёрли не раз хвалилась, что её фото в "Инстаграм" делает сын Дэмиан, которому сейчас 18 лет. Имела в виду она, разумеется, обычные снимки, а не профессиональные и тем более не откровенные, но поклонников звезды уже не остановить. Сейчас актриса вместе с мамой и сыном отдыхает в загородном доме, куда она переехала с началом пандемии. И, судя по всему, обратно возвращаться Лиз пока не собирается.
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