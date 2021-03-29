"Голос. Дети": 5 потрясающих "слепых" прослушиваний, которые поставили под сомнение профпригодность наставников 8-го сезона

Слепые прослушивания восьмого сезона детского "Голоса" закончились, время подводить итоги. Светлана Лобода, Баста и Егор Крид укомплектовали свои команды, в каждой из которых по 15 участников. Но за бортом несправедливо оказались минимум пятеро талантливых детей.

Выступления многих из них объективно были лучше, чем некоторых из тех, к кому повернулись наставники. Сравнивать, конечно, не стоит — тем, кто прошёл в следующие этапы проекта, остаётся только пожелать удачи, но и забывать тех, кто незаслуженно выбыл, будет преступлением.

Елена Чеснокова

Ей 14, она из Подольска, и её выступление было восхитительным. Казалось, что наставники просто были загипнотизированы. Она исполнила песню 1956 года "Белым снегом". Это очень красивая и сложная композиция, замахнуться на которую мог либо сумасшедший, либо действительно одарённый человек. Лена — талант. Она не любитель, и решиться на это испытание для неё явно было очень и очень трудно. Когда человек вкладывает столько сил, когда он целиком и полностью погружён в творчество, он в очень уязвимом положении. Особенно когда понимает, что нажатая красная кнопка иногда просто означает фортуну. Ей не повезло. Это с одной стороны. С другой — её выступление уже стало одним из самых рейтинговых в восьмом сезоне. Более того, за Елену Чеснокову вступились многие журналисты, блогеры и целая армия пользователей соцсетей, и их гнев праведен. Возможно, это обстоятельство перевесит разочарование от поведения наставников и мотивирует её работать и совершенствоваться с ещё большим усердием. Главное, чтобы родители и учителя не делали из всего этого катастрофу, а нашли для Лены нужные слова.

Алиса Щербань

Это милое создание стало жертвой тщеславия Светланы Лободы. Украинская певица буквально сорвала выступление этой талантливой девочки, устроив эротические танцы и перетянув внимание остальных наставников на себя. В итоге никто не нажал красную кнопку и утешать девочку, как всегда, пришлось Дмитрию Нагиеву. Слава богу, он это делать умеет, как никто другой.

— Ты видела, чтобы ещё на чьём-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов Дмитрий Нагиев Телеведущий

Зрители были возмущены поведением жюри конкурса. И обвинить их в том, что они вечно недовольны, нельзя. Видео с выступлением Алисы уже собрало 1,2 млн просмотров и тысячи комментариев поддержки. Это гораздо больше, чем у большинства участников "Голоса", прошедших в следующие этапы.

Вышан Казаченко

Этот 12-летний парень из Красноярска замахнулся на очень сложную вещь: он исполнил Georgia on My Mind Рэя Чарльза. Он спел отлично, и его бы обязательно выбрали, если бы не контраст. Он выступал после самой яркой участницы этого сезона Василисы Суюновой. До неё жюри также поворачивалось к ещё двум участникам, и это психология... Наставники как бы начинают искусственно себя тормозить. Вышан собрал четверть миллиона просмотров на YouTube, и такого результата мало кто добивается. Очень странно повёл себя Баста, заявив, что учитель вокала недоработал... Было видно, что подросток с трудом сдерживает слёзы. Неожиданно нужные слова подобрал Егор Крид.

— Знаешь, к тебе никто не повернулся, но, может быть, это даже к лучшему. Когда я приехал из Пензы в Москву с папой и стоял целый день под зонтом в очереди на проект "Фактор А" к Алле Пугачёвой, и, когда дошла моя очередь, какой-то мужик в одном из кабинетов пробурчал, не глядя на меня: "Давай пой". И когда я спел только одну строчку, он сказал: "Следующий". Ты знаешь, меня это тогда так смотивировало быть сильнее! Сейчас для тебя это тоже будет мотивация, чтобы дальше разорвать всех! Егор Крид Наставник

Элина Нигматуллина

Ей всего 8 лет, и её вокал объективно даст фору многим из тех, к кому поворачивались до неё и после. Странное поведение жюри. Девочке из Казани не хватило только одного — наставника, который понимает, что значит классно спеть песню "Пой, гармошка, веселей". Ей не хватило Пелагеи. Очень жаль. Но Элина держалась молодцом. Она сдержала слёзы, и очень помог Нагиев.

— Ты считаешь, что не получилось? А я тебе говорю, что ещё как получилось! Нам звонят и пишут зрители и говорят, что это было шикарное выступление. Да, в конкурс не взяли, но мы будем пересматривать этот номер по 300 раз! Дмитрий Нагиев Телеведущий

Максим Толкачёв

Справедливости ради надо отметить, что не всегда наставники — виновники того, что кто-то остаётся за бортом незаслуженно. Так и случилось у Максима. Он выбрал неудачную для "Голоса" песню "Прятки" HammAli & Havai. Чувствовалось, что вокал у парня отличный, но нужную эмоцию он выдать не смог бы при всём желании. Неслучайно у этого хита нет запоминающихся каверов. Голоса Александра Алиева и Наваи Бакирова превзойти не просто трудно, но, кажется, и не стоит. Тем не менее Максим держался достойно, и, если бы наставники были чуть более внимательны к детям, а не к собственному пиару, его определённо должны были взять в следующие этапы. Как бы то ни было, сам Максим сдаваться не собирается. Под видеороликом с его выступлением около 600 комментариев со словами поддержки.

— Огромное спасибо за слова поддержки, я действительно нервничал. Буду стараться учиться дальше Максим Толкачев

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