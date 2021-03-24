Расплата за удачу: как повлияла утрата славы на участниц группы "Тату"

Феноменальный рывок российской поп-музыки и предтеча нового тренда, две юных девушки и миллионы поклонников по всему миру — всё это за плечами Юлии Волковой и Лены Катиной, перешагнувших своё 35-летие и собравших свой рухнувший мир по крупинке заново.

В российском шоу-бизнесе Ивана Шаповалова многие до сих пор считают одним из самых гениальных продюсеров. И правда, у нас не так много проектов, которые "выстреливали" на весь мир. Но действительно ли создатель группы "Тату" обладал выдающейся прозорливостью и феноменальным чутьём? Если так, то что ещё он создал, где он сейчас, почему о нём ничего не слышно? Вопросов много, и попробуем разобраться, ведь без него не было бы чёрненькой и рыженькой, как, впрочем, и о его гениальности никто бы не узнал, если бы не Юля Волкова и Лена Катина.

Шанс

Иван Шаповалов сейчас живёт в Китае и продюсирует молодую местную певицу. Он пережил рак головного мозга, и кажется, что это уже совсем другой человек. Свою болезнь он назвал шансом, имея в виду, что она помогла ему спасти себя. Спасти от страстей и пороков, в которых он погряз, когда его творение стало мировым достоянием. Впрочем, эксперименты с расширением сознания с помощью наркотиков он стал проводить намного раньше.

Провокатор

А начинал Шаповалов с рекламных роликов. Тогда он понял, что умение вызывать эмоции можно коммерциализировать. Концепция проекта "Тату" была вполне осознанной. Иван знал, что общество созрело, и такая провокация спровоцирует взрыв. А это была именно провокация. Чёрненькая и рыженькая вовсе не были лесбиянками, но о них — позже. Так вот, продюсер точно знал, что нужно людям, и его гений был в том, что он это понял ещё до того, как сформировался запрос.

Выход

Сейчас он сознаётся: наркотики были неотъемлемой частью того периода его жизни. "Это был поиск новых смыслов", — говорит он совершенно спокойно. На самом же деле эти поиски ни к чему продуктивному его не привели. После "Тату" он пытался реализовать другие провокационные проекты, но они заканчивались ничем. Собственно, его выход из проекта также стал логическим завершением всей истории группы.

Нам не нравилось окружение Вани, в тот момент его просто раздирали сомнительные личности, он был в постоянном угаре, а мы понимали, что можем справиться и без него. Поэтому предложение Бориса (Ренского — партнёра Шаповалова, взявшего продюсирование группы на себя) оказалось кстати, и мы ушли. Юлия Волкова Экс-солистка группы "Тату"

Мостики

Шаповалов воспринял это как предательство, да и не только он. Именно с этого момента начался закат группы, который многие связали с уходом от Вани. На самом же деле распад был просто неизбежен. Юля и Катя были на пределе: по 30 концертов в месяц, у них были проблемы со здоровьем, бессонные ночи, перелёты, тусовки, случайные связи. Под вопли о том, что "Я сошла с ума!" и "Нас не догонят!" они действительно неслись за 200 по встречной — к своей гибели. Тогда судьба подарила им обеим шанс. Ренский объявил о закрытии группы и предложил Лене Катиной делать сольную карьеру. Юля Волкова забеременела от телохранителя. Это сейчас понятно, что для обеих девушек, отравленных славой и деньгами, были спасительные мостики, но тогда они их просто сожгли.

Эксперименты

Юля не стала жить с отцом своего ребёнка Павлом Сидоровым и решила, что воспитает дочку сама. На тот момент ей было 19 лет. Примерно тогда же у неё случился роман с Владом Топаловым, но и с ним она продержалась недолго. Не расставшись с солистом группы "Смэш", она закрутила роман с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым. Это была кардинальная перемена в её жизни. Тогда она подумала, что жёсткий восточный мужчина — то, что ей нужно, и даже приняла ислам. Но и этот этап жизни Волкова восприняла лишь как очередной неудачный эксперимент.

Я девочка очень ранняя. Первый секс — в 13, первая слава в группе t.А.Т.u — в 15, первый ребёнок — в 19. Год за 10: быстрее жить, всё попробовать — это как наркотик. И наркотики, кстати, тоже… Я понимала: настанет день, когда один из своих экспериментов могу попросту не пережить Юлия Волкова Экс-солистка группы "Тату"

На грани

В 2007 году она родила Ясинову сына и вскоре развелась с ним. Этот развод открыл ящик Пандоры — в какой-то момент даже самые преданные фанаты перестали понимать, с кем же теперь встречается "чёрненькая из "Тату". Её остановила болезнь. Рак щитовидной железы. Онкологи сумели вырезать опухоль, но повредили связки, и с тех пор голос Юлии уже никогда не был прежним. Сольная карьера, о которой она так мечтала, оказалась под вопросом. Казалось, что жизнь показывает ей: остепенись, тщеславие погубит тебя, но она будто оглохла и ослепла.

Без души

Тогда судьба подбросила ей ещё одного мужчину — хуже прежних. Это был какой-то бизнесмен из Турции, который однажды так избил Юлю, что её челюсть пришлось собирать хирургам. Расправа случилась из-за измены с американцем, от которого Юлия Волкова забеременела. Мужчина отказался брать на себя ответственность, создавать семью, и Юля сделала аборт. Сейчас она старается казаться примерной мамой, называя своих детей ангелами-хранителями, но в ней всё ещё действует яд эгоизма, тщеславия и похоти. Рядом нет надёжного, сильного, доброго и мудрого мужчины, она много времени и ресурсов тратит на эксперименты со своей внешностью.

Среда

У Лены Катиной после распада группы не было такой жести, но она тоже хлебнула порядочно. Испытание всемирной славы и резкое прекращение всего не может не отразиться на психике молодой девушки. И хоть Лена, в отличие от Юли, никогда не признавалась в употреблении наркотиков, она и не отрицала, что они присутствовали в их жизни постоянно. Так или иначе, среда, образ жизни и тот ритм, в котором они существовали всю свою юность и раннюю молодость, сильно исказили их мировосприятие.

Злая шутка

Оказавшись в свободном плавании, Лена словила жуткую депрессию. С ней пришлось работать психологам. Тогда терапией оказался сольный проект Lena Katina. Он не принёс ей ничего, кроме стабилизации эмоционального состояния, что не так уж мало. Но привычка вести разгульный образ жизни всё же сыграла с ней злую шутку. Во время записи альбома в Лос-Анджелесе она слишком много выпила с друзьями, среди которых оказался сербский музыкант Сашо Кузманович. Ветреный парень, который просто подвернулся под руку и воспользовался ситуацией.

Подвернулся под руку

К слову, Лена не была слишком разборчивой, этот молодой человек был у неё уже седьмым по счёту — с остальными никак не клеилось. Да и Кузманович оказался достоин отдельной строки лишь потому, что сделал Катиной ребёнка. Они прожили какое-то время, но чувства быстро остыли, и пара разбежалась. Лена сейчас живёт в Москве, воспитывает сына одна. Она периодически даёт сольные концерты, записывает альбомы, но самым главным её достижением последнего времени стало участие в первом сезоне шоу "Маска", где она скрывалась в костюме паука.

Догон

История группы "Тату" — это история о том, как красивые, свободные и чистые молодые люди в определённый момент оказываются перед выбором: жизнь коротка и нужно выжать из неё максимум, мол, там дальше ничего нет; нужно совершить как можно меньше ошибок, чтобы было время их исправить. Они выбрали первый вариант и думали, что жизнь их не догонит. Теперь догоняют они.

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