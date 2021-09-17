Пять артистов, которые поднимали свой рейтинг, обвиняя Аллу Пугачёву в крахе своей карьеры Оглавление Разин о Пугачёвой Маша Распутина Жена Кузьмина Татьяна Артемьева Валентина Легкоступова Лика Star Слухи или неприязнь творческих людей Почему известные артисты объявляли войну Пугачёвой, когда их рейтинги падали, и были ли эти выпады результатом чёрного пиара или личной неприязнью. 24748 24748 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Евгений Стукалин / Елизавета Клементьева

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина в одной из программ отечественного ТВ рассказала, что, мол, Алла Пугачёва испортила жизнь не только ей самой, но и не дала раскрыться многим другим артистам. Примадонна не стала игнорировать выпад в свой адрес, а значит, её задело оскорбление.

Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда... Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно Наталия Гулькина

Никаких имён, фактов и доказательств своих обвинений Гулькина не предоставила. Почему же Пугачёва, которую с завидной регулярностью осуждают коллеги по цеху (в основном ради пиара), в этот раз решила не молчать?

Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья Алла Пугачёва

Дело в том, что к этим словам Примадонна добавила благодарность журналисту Артуру Гаспаряну, который разразился огромной статьёй в её поддержку. В ней он камня на камне не оставил от Гулькиной и всех, кто когда бы то ни было обвинял певицу в чём-то подобном. В этом, собственно, и суть такого внимания и резонанса. В своей статье он вспомнил всех, кому помогала Пугачёва. Получается, что у Аллы Борисовны просто накипело, а тут как раз кто-то со стороны сказал всё то, что хотела сказать она сама.

Разин о Пугачёвой

Имя Пугачёвой и правда используют для поднятия рейтингов многие знаменитости — как правило, те, чья популярность угасает. Вспомнить того же Андрея Разина из "Ласкового мая", который пару лет назад, накануне 70-летия Примадонны, разразился откровенным интервью, в котором также обвинял её в жестокости.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ненависть, зависть, жёсткость, огромные деньги, любовь к людям, но при этом уничтожение артистов — это всё Алла Борисовна. Ирина Понаровская говорила мне в 1985-м, что она "перекрыла ей кислород". С ней чуть ли не согласовывали каждого артиста, кто появлялся на сцене Андрей Разин

Маша Распутина

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

С обидой об Алле Пугачёвой высказывалась и Маша Распутина, которая когда-то копировала образ Примадонны и, по словам её первого мужа, просто бесилась, когда выходил новый клип Аллы Борисовны, называя её "заразой".

Она поняла, что я никогда не буду подчиняться её воле, я свободный человек Маша Распутина

Жена Кузьмина Татьяна Артемьева

Жена Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева, кажется, до сих пор винит Пугачёву в смерти их детей. Но так ли это или всему виной горе женщины, пережившей измену супруга и трагедии в семье, сейчас уже невозможно сказать. Известно, что дочь музыканта Лизу убили в 2002 году. До сих пор неясны мотивы молодого человека девушки — зачем он это сделал. А в 2009 году погиб сын Кузьмина Степан — парень спасался от пожара и сорвался с 18-го этажа.

Алла так повлияла на Володю, что он отстранился от детей. Они сильно переживали, от этого и произошли все трагедии с ними. Пугачёва принесла в нашу семью всё зло, на её совести гибель Лизы и Стёпы! Маша Артемьева

Валентина Легкоступова

Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Певица с академическим вокалом и исполнительница известной песни "Ягода-малина" Валентина Легкоступова стала конфликтовать с Пугачёвой, после того как Раймонд Паулс и Илья Резник отдали свою совместную композицию новой исполнительнице, а не Примадонне. Затем в конце 80-х Легкоступова ушла в декрет. Вернуться ей помешал фейерверк новых звёздочек в лице Татьяны Овсиенко, Наташи Королёвой, Натальи Ветлицкой и других. А отказы продюсеров, которые расхотели работать с Легкоступовой, связывают со слухами, что на это повлияла Пугачёва. Такую версию неоднократно высказывали СМИ и музыкальные критики.

Нечаянно брошенное слово Аллой Пугачёвой сыграло в моей жизни роковую роль. Мне выпало пройти эту тяжёлую дорогу. Был такой журналист Урмас Отт. Она в разговоре с ним произнесла небрежно мою фамилию. Я этого не слышала. Мне чуть позже рассказали. Помню, как раз была в гостинице. Весь персонал прибежал ко мне. Все кричат: "Валечка, вас там по телевидению Аллочка обидела" Валентина Легкоступова

По признанию певицы, после этого Паулс заявил: "Ну, девочка, берегись! Алла — в бешенстве!" — а затем её "просто скосили — и всё! Как будто свет потушили — и я пропала". Однако после событий 1987 года Легкоступова ещё несколько лет была популярна.

Лика Star

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В программе "Судьба человека", где знаменитости делятся с Борисом Корчевниковым самым сокровенным, звезда 90-х Лика Стар также обвинила Пугачёву в сломанной карьере. Певица считает, что Примадонна отомстила ей за то, что именно Лика стала причиной разлада в отношениях Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

Тогда меня внесли в чёрный список, перестали показывать в телепередачах. Спросите у Аллы Борисовны, зачем она это сделала, на какие факты она опиралась... Но я шла вперёд, для меня это был хороший опыт Лика Стар

Слухи или неприязнь творческих людей

Все обвинения либо ничем не подтверждены и являются частью пиара, либо основаны на глубокой личной неприязни, то есть творческие люди не всегда преследуют корыстные цели, вполне вероятно, что многие из них действительно верят в то, что Пугачёва испортила им жизнь. Так бывает, когда ты — самый большой артист страны. Когда не хочется признавать свои грехи, легче просто обвинить кого-то другого. Однако огромное количество артистов, которым Пугачёва дала путёвку в жизнь, в десятки раз превосходит такие скандалы, и, скорее всего, финальную точку в этих разборках поставит лишь время.

Пугачёва не была бы Пугачёвой, если бы не умела терпеть, отбиваться и прощать все атаки. Именно они во многом и сделали её сильной женщиной. И именно этот образ так любят и ценят миллионы её поклонников. А реакция Аллы Борисовны на выпад очередной Гулькиной — это как раз тот самый плач у окна в ответ на все "злые слова", которых стало так много в это тяжёлое время.

Авторы Василий Климов