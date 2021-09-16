Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра

Бывшая жена российского режиссёра Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала Лайфу, что ему стало немного лучше. Кинодеятель сейчас находится в немецкой клинике, где лечится от коронавируса.

Она отметила, что очень многие сейчас переживают за здоровье её бывшего супруга, но, к сожалению, у близких просто нет сил и времени звонить каждому и рассказывать о ситуации и состоянии режиссёра. Также Мишукова сообщила, что ничего не знала о том, что Звягинцев будет проходить лечение в Германии.

"Поймите, когда принимают такие решения, то это на таком уровне такие вещи решаются... Тут даже не скажут его жене, почему приняли решение", — сказала она.