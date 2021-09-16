Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о состоянии режиссёра
Она отметила, что очень многие сейчас переживают за его здоровье, но у близких просто нет сил и времени сообщать каждому о его самочувствии.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Бывшая жена российского режиссёра Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала Лайфу, что ему стало немного лучше. Кинодеятель сейчас находится в немецкой клинике, где лечится от коронавируса.
Она отметила, что очень многие сейчас переживают за здоровье её бывшего супруга, но, к сожалению, у близких просто нет сил и времени звонить каждому и рассказывать о ситуации и состоянии режиссёра. Также Мишукова сообщила, что ничего не знала о том, что Звягинцев будет проходить лечение в Германии.
"Поймите, когда принимают такие решения, то это на таком уровне такие вещи решаются... Тут даже не скажут его жене, почему приняли решение", — сказала она.
"У Андрея сильно поражены лёгкие": В окружении Звягинцева рассказали о лечении режиссёра от ковида в Германии
Ранее Лайф сообщал о том, что режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Из-за сильного поражения лёгких кинематографиста были вынуждены ввести в состояние медикаментозного сна.
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