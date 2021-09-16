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По одному из районов Кабула выпустили несколько ракет

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

16 сентября, 16:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По одному из районов Кабула выпустили несколько ракет, сообщает афганское информагентство "Аамадж ньюс".

По словам местных жителей, снаряды могли попасть в электростанцию, расположенную в столице Афганистана. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Прошёл месяц с того момента, как талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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