В Сети показали жуткое видео падения людей с самолёта, покидающего Кабул
По некоторым данным, они зацепились за шасси воздушного судна, по другим — их вытолкнули из C-17.
Двое афганских беженцев зацепились за американский самолёт. Видео © Instagram / kunarafghanistan
В Сети появилось видео, на котором американский военно-транспортный самолёт C-17 предположительно вылетает из аэропорта Кабула. На кадрах видно, что во время набора высоты из лайнера выпадают два объекта. По данным местных СМИ, двое беженцев таким образом пытались покинуть Афганистан, но сорвались с воздушного судна.
Сообщается, что мужчины упали на жилые дома. При этом пока не ясно, каким образом им удалось попасть на самолёт. По некоторым данным, отчаянные беженцы спрятались в нишах шасси, однако, судя по кадрам, на момент съёмки все стойки уже были убраны. По другим — их вытолкнули из C-17. Официального подтверждения данная информация ещё не получила.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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