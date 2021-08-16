В Сети показали жуткое видео падения людей с самолёта, покидающего Кабул

В Сети появилось видео, на котором американский военно-транспортный самолёт C-17 предположительно вылетает из аэропорта Кабула. На кадрах видно, что во время набора высоты из лайнера выпадают два объекта. По данным местных СМИ, двое беженцев таким образом пытались покинуть Афганистан, но сорвались с воздушного судна.

Сообщается, что мужчины упали на жилые дома. При этом пока не ясно, каким образом им удалось попасть на самолёт. По некоторым данным, отчаянные беженцы спрятались в нишах шасси, однако, судя по кадрам, на момент съёмки все стойки уже были убраны. По другим — их вытолкнули из C-17. Официального подтверждения данная информация ещё не получила.