В Москве задержали известную блогершу на Cadillac, забитом "долларами и оружием"
Девушка объяснила полиции, что хотела с бойфрендом снять видео и случайно заехала на закрытую территорию, где её остановили охранники.
Фото © Instagram/helen_yes1
Московская блогерша Елена Сажина была задержана на Cadillac Escalade у таможенного логистического центра на улице Путейской, 7. Территория огорожена, вход и въезд туда ограничен, осуществляется строго с разрешения и строго по пропускам.
По данным источника Лайфа, девушка была в компании своего парня. Они объяснили, что якобы заблудились, заехав на территорию, и утверждали, что сейчас уедут. Однако во время досмотра транспортного средства сотрудники охраны увидели предметы, похожие на оружие и деньги в пачках, по виду похожие на доллары (на самом деле — бутафория). И блогерше с её спутником пришлось задержаться, потому что их доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.
По данным источника, в полиции девушка рассказала, что она купила новую машину, и со своим парнем они решили поделиться этим событием с аудиторией (у Сажиной 9 миллионов подписчиков), сняв видео и выложив его в "Инстаграме". Для этого в Интернете они подобрали локации, одной из которых оказалась территория таможенного логистического центра на Путейской. Паре приглянулись разноцветные грузовые контейнеры. Решив, что эта территория не охраняется, они отправились туда. Прибыв на место, пара заехала внутрь, девушка с парнем вышли из машины на осмотр местности для выбора кадра, и в это время к ним подъехали сотрудники охраны.
А ранее Лайф рассказывал, как тревел-блогершу нашли на обочине дороги на Бали, где она лежала в крови и с серьёзными переломами. Кейтлин Маккаффери ехала на скутере далеко от своего отеля. Внезапно девушка потеряла управление и упала прямо на дорогу. Она получила множество травм и спустя какое-то время её без сознания нашла пара местных жителей и вызвала скорую. Когда блогершу доставили в больницу и осмотрели, стало ясно — у неё серьёзная черепно-мозговая травма.
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