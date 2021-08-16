В Москве задержали известную блогершу на Cadillac, забитом "долларами и оружием"

Московская блогерша Елена Сажина была задержана на Cadillac Escalade у таможенного логистического центра на улице Путейской, 7. Территория огорожена, вход и въезд туда ограничен, осуществляется строго с разрешения и строго по пропускам.

По данным источника Лайфа, девушка была в компании своего парня. Они объяснили, что якобы заблудились, заехав на территорию, и утверждали, что сейчас уедут. Однако во время досмотра транспортного средства сотрудники охраны увидели предметы, похожие на оружие и деньги в пачках, по виду похожие на доллары (на самом деле — бутафория). И блогерше с её спутником пришлось задержаться, потому что их доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

По данным источника, в полиции девушка рассказала, что она купила новую машину, и со своим парнем они решили поделиться этим событием с аудиторией (у Сажиной 9 миллионов подписчиков), сняв видео и выложив его в "Инстаграме". Для этого в Интернете они подобрали локации, одной из которых оказалась территория таможенного логистического центра на Путейской. Паре приглянулись разноцветные грузовые контейнеры. Решив, что эта территория не охраняется, они отправились туда. Прибыв на место, пара заехала внутрь, девушка с парнем вышли из машины на осмотр местности для выбора кадра, и в это время к ним подъехали сотрудники охраны.