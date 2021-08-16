Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли первый турнир под руководством Тутберидзе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли предсезонный турнир Cranberry Cup. Соревнования прошли в американском Бостоне.

По сумме короткой и произвольной программ в соревнованиях пар Тарасова и Морозов набрали 227,63 балла. В тройку призёров также попали два дуэта из США — Алекса Книрим с Брэндоном Фрейзером (205,87) и Джессика Калаланг с Брайаном Джонсоном (195,28).

В женском одиночном разряде на Cranberry Cup победила американка Алиса Лью. У мужчин первенствовал её соотечественник Винсент Чжоу.

В апреле 2021 года Федерация фигурного катания России сообщила, что Тарасова и Морозов будут готовиться к новому олимпийскому сезону под руководством Этери Тутберидзе. Бывший наставник спортсменов — Максим Траньков — также продолжает с ними работать.