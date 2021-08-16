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СМИ: Контракт Дзюбы с "Зенитом" при определённом условии автоматически продлится на год

В нынешнем сезоне нападающий полностью отыграл только один из четырёх матчей в чемпионате России.

16 августа, 08:17
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

В контракте нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы с клубом содержится пункт об автоматическом продлении в случае выполнения определённого условия. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

По информации издания, соглашение с Дзюбой будет автоматически продлено на год, если он проведёт на поле более 70% игрового времени в нынешнем сезоне.

В сезоне 2021/22 форвард целиком отыграл только один из четырёх матчей в чемпионате России. Он провёл все 90 минут в выездной встрече второго тура против "Ростова" (4:2). Накануне перед игрой с "Локомотивом" (1:1) 32-летний футболист впервые в сезоне не попал в стартовый состав "Зенита".

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Дзюба выступает за петербургский клуб с 2015 года. В его составе игрок стал трёхкратным чемпионом России, забив в 215 матчах 95 голов. Контракт футболиста с "Зенитом" действует до 30 июня 2022 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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