СМИ: Контракт Дзюбы с "Зенитом" при определённом условии автоматически продлится на год

В контракте нападающего петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы с клубом содержится пункт об автоматическом продлении в случае выполнения определённого условия. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

По информации издания, соглашение с Дзюбой будет автоматически продлено на год, если он проведёт на поле более 70% игрового времени в нынешнем сезоне.

В сезоне 2021/22 форвард целиком отыграл только один из четырёх матчей в чемпионате России. Он провёл все 90 минут в выездной встрече второго тура против "Ростова" (4:2). Накануне перед игрой с "Локомотивом" (1:1) 32-летний футболист впервые в сезоне не попал в стартовый состав "Зенита".