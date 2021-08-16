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"Барселона" одержала первую победу в официальном матче после ухода Месси

Во время матча болельщики на трибунах начали скандировать фамилию аргентинца.

15 августа, 21:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FCBarcelona</a></p>

Фото © Twitter / FCBarcelona

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в домашнем матче стартового тура чемпионата Испании по футболу. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

В составе каталонцев дубль сделал Мартин Брейтуэйт (45+2-я и 59-я минуты), также отличились Жерар Пике (19) и Серхи Роберто (90+1). В составе "Реал Сосьедада" голы забивали Хулен Лобете (82) и Микель Оярсабаль (85). Стоит отметить, что на десятой минуте матча трибуны "Камп Ноу" начали скандировать фамилию Месси, выступавшего за "Барселону" под 10-м номером.

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Добавим, что это был первый официальный матч каталонцев после ухода аргентинца. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", который всю взрослую карьеру провёл в составе сине-гранатовых, 10 августа подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду Месси будет выступать под 30-м номером.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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