"Барселона" одержала первую победу в официальном матче после ухода Месси

В составе каталонцев дубль сделал Мартин Брейтуэйт (45+2-я и 59-я минуты), также отличились Жерар Пике (19) и Серхи Роберто (90+1). В составе "Реал Сосьедада" голы забивали Хулен Лобете (82) и Микель Оярсабаль (85). Стоит отметить, что на десятой минуте матча трибуны "Камп Ноу" начали скандировать фамилию Месси, выступавшего за "Барселону" под 10-м номером.

Добавим, что это был первый официальный матч каталонцев после ухода аргентинца. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", который всю взрослую карьеру провёл в составе сине-гранатовых, 10 августа подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду Месси будет выступать под 30-м номером.