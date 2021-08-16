"Спасти нереально": Агент Лахтер рассказал Лайфу о положении дел в российском футболе и избалованных игроках К сожалению, в последние сезоны упал уровень не только нашей сборной, но и всего чемпионата вместе с игроками. Тем не менее надежды на что-то хорошее ещё остаются. 15 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

После провала нашей сборной на Евро-2020 и фиаско в квалификации еврокубков вопросов о том, а что же всё-таки творится в нашем футболе, накопилась масса. Каких ответов мы только не слышали! И потому решили обратиться к знающему человеку — футбольному агенту Деннису Лахтеру. Вторая часть большого интервью Лайфа с человеком, который отправлял Аршавина в "Арсенал" и знает тонкости отечественного футбола.

"Мы в такую пропасть улетели..."

Самый важный вопрос — а кто же может спасти, скажем прям громко, российский футбол? Уж сильно мы устали от поражений да плачевной игры.

— Спасти наш футбол быстро нереально. Мы в такую пропасть улетели, что по щелчку ничего не изменится. Мы десятилетиями загоняли себя в тупик, в котором сейчас оказались, и выбираться из него придётся гораздо более долгий период времени, чем кажется. Нет идеального рецепта выхода из кризисной ситуации. Важно учитывать, что то, что хорошо для бельгийца, голландца, испанца, немца, англичанина, для славян просто не работает, — сразу отрезал Лахтер.

Агент уверен, что брать ту модель, которая была опробована в Нидерландах или Германии, бессмысленно, ведь в нашем случае стоит учесть менталитет и особенности игроков.

— Я не питаю иллюзий. Очевидно, что те люди, которые занимались российским футболом последние 15–20 лет, должны уйти. Реформами должны заниматься новые управленцы, — добавил Лахтер.

"Футболисты до сих пор избалованны"

Мы решили не быть столь критичными и попробовать поговорить о конкретных мерах, которые обсуждаются в последнее время. В частности, возможное введение потолка зарплат для игроков наших клубов.

— Потолок зарплат не сможет исправить ситуацию в России. Считаю, что футболисты до сих пор избалованы избыточным вниманием. <...> Чтобы команды что-то представляли, нужно иметь лучших из лучших футболистов, а с учётом лимита на иностранцев — это проблема. Абсолютное большинство футболистов России не соответствуют своим зарплатам по уровню мастерства. Потолок зарплат — смешная мера. Есть значимые меры — лимит, — отметил Лахтер.

По мнению агента, клубы всегда найдут возможность, как платить "по-чёрному" и обходить установленные правила. Впрочем, Лахтер уверен, что если будет придумана реальная возможность контроля окладов игроков, то это будет вполне действенная мера.

О переходах в России и уровне РПЛ

До конца трансферного окна не так много времени. По сути, у команд есть пара недель, чтобы усилиться кем-либо ещё и уверенно шагать по сезону. Мы решили узнать у нашего собеседника, какие переходы он ждёт и как оценит уже состоявшиеся.

— Долго говорят о переходе Влашича в "Зенит" или "Милан". Я никогда не был о нём высокого мнения, вторую половину прошедшего сезона он просто провалил. Парень для меня не является топ-футболистом, он человек настроения: хочу — играю, хочу — не играю. <...> "Зенит" подписал Клаудиньо, и тема с Влашичем, похоже, закрыта. Хотя кто знает... Возможно, лакомым куском является Сафонов для того же "Зенита", но вряд ли "Краснодар" его отдаст, — отметил Лахтер.

По-настоящему сильными агент назвал переход Дениса Макарова из "Рубина" в "Динамо" и трансфер поляка Гжегожа Крыховяка в "Краснодар" из "Локомотива".

— У нас очень упал уровень чемпионата и класс футболистов, те, кого сейчас считают лидерами, ещё пять-шесть лет назад являлись бы средними футболистами, — подытожил Лахтер.

"Нет рынка российских футболистов"

Тогда хочется понять, быть может, нашими игроками интересуются в Европе? Ведь если наш чемпионат слабый, то почему бы лучшим футболистам не уехать туда? Мог ли упасть интерес к россиянам после провала на Евро-2020 и был ли он вообще?

— Нашими игроками никогда не интересовались в Европе. Нет рынка российских футболистов. Вот украинцами тоже никто не интересуется, но у них колония за границей более ощутимая. И ребята там играют более значимую роль. Около 20 игроков за границей, из них человек шесть-семь играют в топ-клубах, — отметил Лахтер.

В пример он привёл Руслана Малиновского, который является одноклубником Алексея Миранчука в "Аталанте". Лахтер вспомнил, что начинал полузащитник играть в Крыму, в чемпионате уровня "серых подъездов". Однако затем, транзитом через Украину, смог оказаться сначала в Бельгии, а затем в Италии. При этом если и в этом сезоне он отыграет так же, как в прошлом, то сможет оказаться в топ-клубе.

Наша молодёжь

Ещё один вопрос: есть ли серьёзный потенциал у молодого поколения российских футболистов? Здесь мы решили остановиться на тех наших игроках, которые уже уехали в Европу, — Ярославе Михайлове и Никите Иосифове, а также Арсене Захаряне, которого туда активно сватают.

— Не вижу никаких перспектив у Михайлова. Он несколько раз вышел на замену, отметился голевой передачей и голом. Если парень хочет чего-то добиться в футболе, он так и должен себя проявлять. Будет ли он играть в Бундеслиге? Сейчас была предсезонка — нет ничего общего с официальными играми. То, что ему доверили 15–20 минут, это здорово. Будут ли доверять в чемпионате — большой вопрос. Факторов миллион, — отметил Лахтер.

Впрочем, дальше агент не был так категоричен. Он отметил, что Михайлов — молодец, так как воспользовался своими шансами и за него стоит "держать кулаки".

— Надеемся, что у него получится. Но дело в том, что у нас было несколько прецедентов, "Зенит" уже много кого отдавал в аренду "Шальке 04", никто там так и не заиграл. Как, например, Скопинцев и Гасилин, — добавил Лахтер.

Говоря о Никите Иосифове, Лахтер отметил, что "Вильярреал" не стал бы подписывать "абы кого", а сам футболист, по слухам, "очень талантлив". Агент также пожелал удачи новобранцу испанской команды. Куда более обстоятельной получилась часть беседы об Арсене Захаряне, ведь буквально недавно появились слухи о том, что его хотят подписать "Лейпциг" и "Челси".

— Захарян, если скажет, что хочет в "Лейпциг", могу ему в этом помочь. Говорят, у него сумма отступных — 12 миллионов до конца этого сезона, со следующего увеличивается до 15 миллионов. Для интересов со стороны топ-клубов суммы рабочие. Захаряну рано петь дифирамбы, они с Тюкавиным хорошо воспользовались шансом, полученным от Сандро Шварца, — отметил Лахтер.

Впрочем, не стоит забывать и о "синдроме второго сезона", добавил агент. Он также отметил, что достаточен ли уровень сегодняшнего Захаряна для того, чтобы им интересовались европейские гранды, — "большой вопрос".

— Я думаю, здесь может быть спекуляция клуба, агента, который занимается его делами, для того, чтобы там каким-то образом увеличить его зарплату. Скажу честно, у меня большие сомнения по интересу к Захаряну со стороны этих клубов, — подытожил Лахтер.

Большой футбольный сезон только начинается. Впереди всё самое яркое и интересное. Причём не только досадные поражения, но и яркие победы. В чём мы не сомневаемся.

Авторы Шамиль Гаджиев