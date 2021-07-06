Спасти российский футбол: Сократятся ли огромные зарплаты игроков после провала на Евро-2020 После провала россиян на Евро вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту подготовить проект сокращения зарплат игроков. В РПЛ новые ограничения пока вводить не собираются. 5 июля, 21:40 Артём Дзюба и Станислав Черчесов (слева направо). Фото © РФС

Новый сезон чемпионата России по футболу начнётся без введения "потолка" зарплат, о необходимости которого недвусмысленно заявили в правительстве после провала нашей сборной на Евро-2020. Для РПЛ поручения руководства страны стали неожиданностью. В РФС также пока не готовы к подобным масштабным реформам.

— Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере, многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах, — сообщили РБК в футбольном союзе.

В РПЛ рассказали, что в кратчайшие сроки уже не получится сформулировать чёткие правила. Напомним, что матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" запланирован уже на 17 июля.

В российском футболе пока не планируется и ужесточения лимита на легионеров, о котором также говорили в правительстве. На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ, но все они могут одновременно выйти на поле.

Напомним, что о необходимости введения ряда неотлагательных мер в спортивной отрасли заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом он отреагировал на слова Владимира Путина, в ходе прямой линии констатировавшего слабые результаты российских сборных в командных видах спорта. Что уж тут говорить, к провалам хоккеистов на чемпионате мира и футболистов на Евро-2020 добавилось очередное непопадание баскетболистов на Олимпиаду.

— В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий, — передаёт ТАСС комментарий Чернышенко.

Попробуем разобраться, что такое "потолок" зарплат и способен ли он повлиять на оздоровление нашего футбола. Речь идёт об ограничении максимального размера зарплатной ведомости для каждой из команд. Несколько лет назад, к примеру, "потолок" был введён в КХЛ. Он составляет 900 миллионов рублей. Конечно, предусмотрены ряд исключений (например, для молодых игроков) и выплата премий за командные достижения, но в целом это картину не меняет.

Вообще, "потолок" зарплат нужен для сдерживания бурного роста зарплат игроков. Подобная тенденция негативно влияет на жизнеспособность лиги, поскольку её доходы растут совсем не так быстро, как у спортсменов.

Очевидно, что введение "потолка" зарплат в российском футболе в значительной степени успокоило бы общественность. Ещё бы, ведь многие клубы спонсируют государственные компании. Величина доходов российских футболистов возмутила даже олимпийскую чемпионку по гандболу Владлену Бобровникову. Достаточно сказать, что, по информации СМИ, Артём Дзюба получает в "Зените" 3,6 миллиона евро в год.

Разговоры о том, что наши футболисты получают гораздо больше, чем отдают российскому футболу, ходят давно. В дни крупных поражений тема приобретает особую актуальность. Впрочем, никакого ущемления прав игроков тут нет. Если ты достиг определённого уровня и тебя не устраивает уровень зарплаты — почему бы не уехать в Европу и не доказать там в условиях конкуренции, что ты чего-то да стоишь.

С введением "потолка" зарплат перекликается и тема ужесточения лимита на легионеров. Вот министр спорта Московской области Роман Терюшков и вовсе считает, что российским футбольным клубам не нужны иностранные футболисты.

— Я против легионеров в РПЛ. Все наши достижения были в то время, когда они у нас не играли. Это показатель, — говорит глава ведомства.

За ужесточение лимита на легионеров также выступают вице-президент РФС Никита Симонян и бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. По мнению голкипера, отечественным клубам достаточно по два-три иностранца.

В то же время есть и противники лимита. Такую позицию занимают в том числе главные тренеры ведущих российских клубов — Сергей Семак из петербургского "Зенита", Марко Николич из московского "Локомотива" и возглавляющий казанский "Рубин" Леонид Слуцкий. По мнению авторитетных наставников, из-за того, что каждый клуб обязан иметь в составе не менее 17 игроков с российским паспортом, конкуренция среди них резко падает, а зарплаты, напротив, устремляются ввысь.

— Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако её им создали. Уберите лимит на легионеров — и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла, — заявил Слуцкий.

Многие противники лимита указывают на то, что после его введения российские клубы стали неконкурентоспособными в еврокубках и дальнейшее его ужесточение только ослабит РПЛ. При всей полярности мнений очевидно одно: российский футбол нуждается если не в реанимации, то в интенсивном лечении уж точно. Шутка ли, но после четвертьфинального успеха на домашнем чемпионате мира 2018 года результаты национальной сборной постоянно падают, а российские клубы всё реже и реже балуют нас достойным выступлением в еврокубках.

Сейчас всё больше и больше говорят о необходимости смены главного тренера сборной России. Не исключено, что Станислав Черчесов в ближайшее время лишится своего поста. При этом совершенно очевидно, что кадровые перестановки не способны решить все проблемы. Необходимы структурные реформы, одной из которых должно стать введение "потолка" зарплат.