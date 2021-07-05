Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков заявил, что вина за провал на чемпионате Европы лежит не только на главном тренере Станиславе Черчесове, но и на всей команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды. Станислав Саламович — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в таких клубах, как "Динамо", "Легия" и другие", — сказал Жирков.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее — четвёртое — место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. По словам Жиркова, между футболистами и тренерским штабом не было никакого недопонимания.

"Футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, ответственность за это несёт вся команда", — отметил защитник.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции Черчесов отказался уходить в отставку, несмотря на призывы болельщиков и СМИ. В ближайшее время 57-летний специалист подробно обсудит выступление команды с руководством РФС.