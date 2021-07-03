Журналист Василий Уткин сообщил, что Станислав Черчесов будет уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении", — отметил Уткин.

По его информации, Черчесов может лишиться своего поста уже в ближайшее время.

"Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе", — заявил журналист.

Как сообщает РБК, в РФС уже обсуждают отставку Черчесова. По данным издания, планируется сформировать список претендентов на его пост. В него войдут два российских тренера и пять зарубежных.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 матчах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю. 57-летний специалист вывел сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, но на Евро-2020 не смог преодолеть групповой барьер.



