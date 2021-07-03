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"Вопрос решён": Журналист Уткин сообщил о скорой отставке Черчесова с поста главного тренера сборной России

По его данным, 57-летний специалист может покинуть свой пост уже на следующей неделе.

3 июля, 10:53
<p>Фото © <a href="https://rfs.ru/media/album/6034/166656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a></p>

Фото © РФС

Журналист Василий Уткин сообщил, что Станислав Черчесов будет уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении", отметил Уткин.

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По его информации, Черчесов может лишиться своего поста уже в ближайшее время.

"Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе", заявил журналист.

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Как сообщает РБК, в РФС уже обсуждают отставку Черчесова. По данным издания, планируется сформировать список претендентов на его пост. В него войдут два российских тренера и пять зарубежных.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 матчах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю. 57-летний специалист вывел сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, но на Евро-2020 не смог преодолеть групповой барьер.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции Черчесов отказался уходить в отставку, несмотря на призывы болельщиков и СМИ. В ближайшее время он подробно обсудит выступление команды с руководством РФС.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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