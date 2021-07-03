Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в УЕФА остались довольны уровнем организации матчей турнира в городе на Неве. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Думаю, что праздник в Санкт-Петербурге на этом Евро состоялся. И вчера, на последнем матче, при проданных 26 тысячах билетов ощущение было такое, будто на трибунах было 50-60 тысяч болельщиков. В УЕФА довольны уровнем проведения Евро в Санкт-Петербурге. Был ряд руководителей вчера, подтвердили, что всё организовано на хорошем уровне", — отметил Сорокин.