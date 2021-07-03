"Праздник состоялся": УЕФА оценил организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Всего в Северной столице прошло семь матчей чемпионата Европы. В двух из них принимала участие сборная России.
Фото © Twitter / Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в УЕФА остались довольны уровнем организации матчей турнира в городе на Неве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Накануне в Северной столице был проведён последний из запланированных матчей Евро-2020. В четвертьфинале сборная Испании победила Швейцарию — 1:1 (по пенальти 3:1).
"Думаю, что праздник в Санкт-Петербурге на этом Евро состоялся. И вчера, на последнем матче, при проданных 26 тысячах билетов ощущение было такое, будто на трибунах было 50-60 тысяч болельщиков. В УЕФА довольны уровнем проведения Евро в Санкт-Петербурге. Был ряд руководителей вчера, подтвердили, что всё организовано на хорошем уровне", — отметил Сорокин.
Всего Санкт-Петербург принял семь игр чемпионата Европы. Ранее на групповом этапе турнира в городе состоялись встречи Бельгия – Россия (3:0), Польша – Словакия (1:2), Финляндия – Россия (0:1), Швеция – Словакия (1:0), Финляндия – Бельгия (0:2) и Швеция – Польша (3:2).
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