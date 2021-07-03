НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Праздник состоялся": УЕФА оценил организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Всего в Северной столице прошло семь матчей чемпионата Европы. В двух из них принимала участие сборная России.

3 июля, 09:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/euro2020spb/status/1411048128770359300/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евро-2020 в Санкт-Петербурге</a></p>

Фото © Twitter / Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в УЕФА остались довольны уровнем организации матчей турнира в городе на Неве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Накануне в Северной столице был проведён последний из запланированных матчей Евро-2020. В четвертьфинале сборная Испании победила Швейцарию — 1:1 (по пенальти 3:1).

"Думаю, что праздник в Санкт-Петербурге на этом Евро состоялся. И вчера, на последнем матче, при проданных 26 тысячах билетов ощущение было такое, будто на трибунах было 50-60 тысяч болельщиков. В УЕФА довольны уровнем проведения Евро в Санкт-Петербурге. Был ряд руководителей вчера, подтвердили, что всё организовано на хорошем уровне", отметил Сорокин.

Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля

Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля

Всего Санкт-Петербург принял семь игр чемпионата Европы. Ранее на групповом этапе турнира в городе состоялись встречи Бельгия – Россия (3:0), Польша – Словакия (1:2), Финляндия – Россия (0:1), Швеция – Словакия (1:0), Финляндия – Бельгия (0:2) и Швеция – Польша (3:2).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Футболиста ЦСКА включили в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио

сегодня в 10:14

Приехавшим на Евро-2020 иностранным болельщикам напомнили о необходимости покинуть РФ до 12 июля

сегодня в 09:06

"Мы вступаем в новую эру": Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон продлил контракт с Mercedes

сегодня в 09:19

Украинские военные обвинили Россию в неоказании помощи рыболовному судну

сегодня в 10:32
Life

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

сегодня в 10:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1