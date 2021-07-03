НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рогозин не оценил оправдания Черчесова и назвал его златоустом

Таким образом глава "Роскосмоса" отреагировал на слова тренера российской сборной об итогах выступления на Евро-2020.

3 июля, 03:13
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rogozin_do" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОГОЗИН</a></p>

Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / РОГОЗИН

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с издёвкой отреагировал на слова тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Реакция последовала на высказывание о том, что работа футболистов была выполнена от и до, а вот результат подкачал.

"Златоуст", — подписал Рогозин соответствующие слова главного тренера сборной России в своём телеграм-канале.

"Вроде игроки те же, а ситуация поменялась": Черчесов рассказал, почему не удалось повторить успех ЧМ-2018

"Вроде игроки те же, а ситуация поменялась": Черчесов рассказал, почему не удалось повторить успех ЧМ-2018

Напомним, что технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание исполкома, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"История, о которой не знает никто": Рогозин рассказал, как в США не дали режиссёру снять фильм о космосе

15 июня, 21:08

"Это была маленькая слабость": Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова в сборную из-за поста в Instagram

вчера в 11:55

"Тампа" разбила "Монреаль" и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли

сегодня в 04:31

Российский ракетный катер отправлен на помощь украинскому судну в Чёрном море

сегодня в 04:15

Надзирательница занялась сексом с арестантом на глазах у других заключённых

сегодня в 04:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1