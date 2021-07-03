Рогозин не оценил оправдания Черчесова и назвал его златоустом

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с издёвкой отреагировал на слова тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Реакция последовала на высказывание о том, что работа футболистов была выполнена от и до, а вот результат подкачал.