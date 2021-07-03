Рогозин не оценил оправдания Черчесова и назвал его златоустом
Таким образом глава "Роскосмоса" отреагировал на слова тренера российской сборной об итогах выступления на Евро-2020.
Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / РОГОЗИН
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с издёвкой отреагировал на слова тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Реакция последовала на высказывание о том, что работа футболистов была выполнена от и до, а вот результат подкачал.
"Златоуст", — подписал Рогозин соответствующие слова главного тренера сборной России в своём телеграм-канале.
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Напомним, что технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание исполкома, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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