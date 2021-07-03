На Украине спрогнозировали объединение с Россией и Белоруссией
Депутат Верховной рады считает, что придёт время воссоединения братских народов и они смогут "противостоять беспределу".
Фото © Instagram / kiva_ilya
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости республики и предположил, что в будущем русские, белорусы и украинцы объединятся.
"Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", — сказал Кива в обращении в "Телеграме".
Депутат назвал белорусский народ "родным и братским", отметив, что белорусы, в отличие от украинцев, смогли защитить независимость. Кива уверен, что украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям.
Как рассказывал Лайф, ранее в Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека.
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