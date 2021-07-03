На Украине спрогнозировали объединение с Россией и Белоруссией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости республики и предположил, что в будущем русские, белорусы и украинцы объединятся.

"Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", — сказал Кива в обращении в "Телеграме".

Депутат назвал белорусский народ "родным и братским", отметив, что белорусы, в отличие от украинцев, смогли защитить независимость. Кива уверен, что украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям.