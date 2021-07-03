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На Украине спрогнозировали объединение с Россией и Белоруссией

Депутат Верховной рады считает, что придёт время воссоединения братских народов и они смогут "противостоять беспределу".

3 июля, 02:43
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/Box9t3DgQ_X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/Box9t3DgQ_X/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kiva_ilya</a></p>

Фото © Instagram / kiva_ilya

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости республики и предположил, что в будущем русские, белорусы и украинцы объединятся.

"Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения", — сказал Кива в обращении в "Телеграме".

Депутат назвал белорусский народ "родным и братским", отметив, что белорусы, в отличие от украинцев, смогли защитить независимость. Кива уверен, что украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям.

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Как рассказывал Лайф, ранее в Раде заявили, что русских на Украине лишили части прав человека.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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