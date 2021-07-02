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Лукашенко назвался мирным человеком, но пообещал насмерть стоять за суверенитет Белоруссии

Глава республики отметил, что его "не простят" в случае, если страна "рухнет" из-за "игр в политику". Он также поблагодарил силовиков за службу в непростое время.

2 июля, 18:55
<p>Фото © ТАСС / Максим Гучек</p>

Фото © ТАСС / Максим Гучек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности стоять насмерть за суверенитет вместе с силовиками, несмотря на то что он мирный человек. Об этом Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь предстоящего Дня независимости, передаёт БелТА.

"Я не какой-то тут великий герой-одиночка или с вами вышедший для того, чтобы повоевать. Я абсолютно мирный человек. Но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику, и страна рухнет, вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, как стоять вместе с этими ребятами насмерть. Это наша работа", — объяснил Лукашенко свою позицию.

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Белорусский президент поблагодарил силовиков за защиту мирных граждан в "напряжённый период". По словам Лукашенко, они "стали на пути новой экспансии на Восток", положив конец цветным революциям.

"Абсолютно убеждён, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда! И они за границей это должны слышать", — заявил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко рассказал о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии. Лидер республики также поведал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка. По его словам, это произошло 1 июля. Мужчину хотели вывезти в лес и отрезать ему язык.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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