НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко заявил о перехвате беспилотника с взрывчаткой на белорусско-литовской границе

При этом он подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку тот "перешёл все черты". В скором времени республика обязательно представит все доказательства вины Литвы.

2 июля, 17:28

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

На днях на границе с Литвой белорусские военные перехватили беспилотник, к которому была прицеплена канистра с взрывчаткой. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко.

"Никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

Лукашенко подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку там "перешли все черты". В скором времени Белоруссия, убеждён президент, обязательно докажет вину Литвы.

Отметим, что 1 июля Госпогранкомитет сообщал, что 29 июня в районе деревни Субботники Ивьевского района был обнаружен летательный аппарат, выполнявший полёт вблизи белорусско-литовской границы на высоте около ста метров. В ходе преследования пограничники применяли осветительные патроны, что позволило им определить факт дистанционного управления аппаратом. В результате пограничники вынуждены были открыть огонь по беспилотнику.

Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной

Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной

Ранее Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии. Лидер республики также рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка. По его словам, это произошло 1 июля. Мужчину хотели вывезти в лес и отрезать ему язык.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лукашенко заявил о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке

сегодня в 16:16

В Думе осудили заявление Украины о закупке турецких беспилотников для "сдерживания России"

21 июня, 09:27

Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии

сегодня в 15:40

Выброс 800 кг хлора произошёл в одном из районов Ижевска

сегодня в 17:46

В "Векторе" анонсировали скорую отгрузку 750 тысяч доз "Эпиваккороны"

сегодня в 17:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1