Лукашенко заявил о перехвате беспилотника с взрывчаткой на белорусско-литовской границе
При этом он подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку тот "перешёл все черты". В скором времени республика обязательно представит все доказательства вины Литвы.
Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
На днях на границе с Литвой белорусские военные перехватили беспилотник, к которому была прицеплена канистра с взрывчаткой. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко.
"Никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку там "перешли все черты". В скором времени Белоруссия, убеждён президент, обязательно докажет вину Литвы.
Отметим, что 1 июля Госпогранкомитет сообщал, что 29 июня в районе деревни Субботники Ивьевского района был обнаружен летательный аппарат, выполнявший полёт вблизи белорусско-литовской границы на высоте около ста метров. В ходе преследования пограничники применяли осветительные патроны, что позволило им определить факт дистанционного управления аппаратом. В результате пограничники вынуждены были открыть огонь по беспилотнику.
Ранее Лукашенко заявил о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии. Лидер республики также рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка. По его словам, это произошло 1 июля. Мужчину хотели вывезти в лес и отрезать ему язык.
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