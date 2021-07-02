Лукашенко заявил о перехвате беспилотника с взрывчаткой на белорусско-литовской границе

На днях на границе с Литвой белорусские военные перехватили беспилотник, к которому была прицеплена канистра с взрывчаткой. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко.

"Никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране", — передаёт БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что Минск не собирается прощать Вильнюс, поскольку там "перешли все черты". В скором времени Белоруссия, убеждён президент, обязательно докажет вину Литвы.

Отметим, что 1 июля Госпогранкомитет сообщал, что 29 июня в районе деревни Субботники Ивьевского района был обнаружен летательный аппарат, выполнявший полёт вблизи белорусско-литовской границы на высоте около ста метров. В ходе преследования пограничники применяли осветительные патроны, что позволило им определить факт дистанционного управления аппаратом. В результате пограничники вынуждены были открыть огонь по беспилотнику.