Путин и Макрон обсудили возвращение России и ЕС к нормальному диалогу

Французский президент Эмманюэль Макрон по телефону связался с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудили возвращение Москвы и Брюсселя к нормальному диалогу, вопросы международной безопасности, урегулирование в Ливии. Об этом сообщили в Кремле.

Политики обстоятельно рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия Москвы и Парижа в международных делах, уделив особое внимание проблематике стабильности и безопасности в Европе. Макрон и Путин обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития связей между РФ и ЕС. Президенты констатировали, что решению проблем в области борьбы с международным терроризмом, здравоохранения, климата, а также разрешению региональных конфликтов способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений между Москвой и Брюсселем, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Европейского союза.

"В связи с проявленным Эмманюэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах", — отметили в Кремле.

Помимо этого, лидеры России и Франции предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей. Путин и Макрон условились продолжить контакты.