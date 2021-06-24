Макрон заявил, что ЕС больше не может мириться с отсутствием диалога с Россией
Французский лидер считает, что наличие общения с Москвой станет залогом для поддержания стабильности всего европейского континента.
Фото © Zuma / ТАСС
Евросоюз дальше не способен мириться с отсутствием регулярного диалога с Россией, который должен быть требовательным и масштабным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью. Такой диалог с Россией необходим для стабильности всего европейского континента", — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Французский лидер уточнил, что ЕС не будет поступаться своими ценностями и интересами. Он напомнил о недавнем саммите в Женеве и заявил, что Франция в течение последних двух лет призывала к такой дискуссии. Макрон надеется, что подготовленный к саммиту ЕС доклад об отношениях с Москвой позволит продвигаться вперёд в этом направлении.
Ранее Лайф писал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента РФ Владимира Путина 24–25 июня на саммит Евросоюза. Её решение также поддержал и французский лидер Эмманюэль Макрон.
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