Подростки скрутили колпачки с колёс редкой машины жителя Балашихи. Видео © LIFE

Житель Балашихи Всеволод Жуков пострадал от нового челленджа в TikTok, из-за которого подростки охотятся за колпачками на колёсах. Он рассказал Лайфу, что школьники своровали детали с его редкого автомобиля Acura EL. Сам он вычислил нарушителей и пообщался с матерью одного из них, пригрозив обращением к участковому.

"У тинейджеров новый челлендж по скручиванию колёсных колпачков, и я, как владелец нескольких автомобилей, очень затревожился. Потому что на колёсах моей "акуры" стояли хорошие алюминиевые колпачки. Первым делом я бегу к автомобилю и колпачков не обнаруживаю", — сказал он.

По словам Всеволода, дело не только в цене и редкости колпачков, а в том, что подобное незаконное поведение набирает массовый характер и никто с этим не борется. Он сам предпринял действия. Дождавшись вечера, пришёл на площадку, где обычно собирается молодёжь, и несколько ребят указали ему на тех, кто скручивает колпачки, а позднее хвастается этим. Несовершеннолетние отвели пострадавшего в дом к одному из парней, и Всеволод объяснил всю ситуацию его матери.

"Я считаю, что это вина родителей в первую очередь, потому что дети как пластилин. Из них берёшь и лепишь, и что они видят вокруг, то они и делают. Эти тиктоки в принципе неплохие делают вещи, но эту нелегальщину надо искоренять", — добавил он.

Мужчина не писал заявление в полицию, однако заметил, что сделает это, если не получит назад свои колпачки. При этом пострадал из-за безумного челленджа не только житель Подмосковья. Соцсеть заполонили видео с кражей колпачков из разных регионов России, в том числе Петербурга, Ярославля, Барнаула, Новосибирска и Екатеринбурга.