НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кузбассе мужчина зарезал бывшую жену и её восьмилетнего сына, а потом лёг спать возле их тел

Полицию вызвала мать погибшей, которую убийца не стал добивать, тем самым позволив спастись.

24 июня, 12:48
<p>Фото © СУ СКР по Кемеровской области</p>

Фото © СУ СКР по Кемеровской области

В Кемеровской области пьяный мужчина ворвался в дом своей бывшей жены, зарезал её и её восьмилетнего сына, а потом уснул рядом с их телами. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Чудовищное убийство произошло утром 23 июня. Перебрав с алкоголем, 42-летний Александр направился к своей 33-летней бывшей в посёлок Трудармейский. По пути он попал в ДТП и попытался сжечь машину, после чего дошёл до нужного дома пешком. На крыльце его встретила 59-летняя мать экс-супруги, которая тут же получила удар ножом. Александр не стал добивать женщину, что спасло ей жизнь. Истекая кровью, она добежала до соседей и вызвала полицию. Позже её госпитализировали.

В Удмуртии мать зарезала 12-летнего сына-актёра, когда он заснул у неё в гостях

В Удмуртии мать зарезала 12-летнего сына-актёра, когда он заснул у неё в гостях

В это время агрессивно настроенный мужчина прошёл в дом, где жестоко зарезал бывшую жену и её восьмилетнего сына. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину спящим рядом с изрезанными телами. Кроме того, покалечен был и он сам, из чего следователи сделали вывод, что убийца пытался покончить с собой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области, сейчас Александр госпитализирован. В силу его состояния проводить с ним следственные действия пока не представляется возможным. Между тем правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкие преступления.

Ранее Лайф рассказывал, в Татарстане разнорабочий жестоко убил пенсионеров, в доме которых проработал 15 лет, после чего устроил гонки с полицией на их внедорожнике.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Антон Громов
Антон Громов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Убийцы Михаила Круга вновь предстанут перед судом

сегодня в 11:18

"Чтоб ты сдох": Россиянин вооружился разводным ключом и разбил машину бывшей жены

вчера в 17:10

Охота за колпачками: Подростки по всей России начали раскурочивать чужие машины из-за челленджа в TikTok

сегодня в 13:01

В Израиле 40% новых случаев ковида приходится на вакцинированных людей

сегодня в 13:38

Толстяк сбросил 90 кг, но так и не стал счастливым из-за обвисшей кожи, которая похожа теперь на мешок

сегодня в 13:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1