В Кузбассе мужчина зарезал бывшую жену и её восьмилетнего сына, а потом лёг спать возле их тел
Полицию вызвала мать погибшей, которую убийца не стал добивать, тем самым позволив спастись.
Фото © СУ СКР по Кемеровской области
В Кемеровской области пьяный мужчина ворвался в дом своей бывшей жены, зарезал её и её восьмилетнего сына, а потом уснул рядом с их телами. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Чудовищное убийство произошло утром 23 июня. Перебрав с алкоголем, 42-летний Александр направился к своей 33-летней бывшей в посёлок Трудармейский. По пути он попал в ДТП и попытался сжечь машину, после чего дошёл до нужного дома пешком. На крыльце его встретила 59-летняя мать экс-супруги, которая тут же получила удар ножом. Александр не стал добивать женщину, что спасло ей жизнь. Истекая кровью, она добежала до соседей и вызвала полицию. Позже её госпитализировали.
В это время агрессивно настроенный мужчина прошёл в дом, где жестоко зарезал бывшую жену и её восьмилетнего сына. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину спящим рядом с изрезанными телами. Кроме того, покалечен был и он сам, из чего следователи сделали вывод, что убийца пытался покончить с собой.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области, сейчас Александр госпитализирован. В силу его состояния проводить с ним следственные действия пока не представляется возможным. Между тем правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкие преступления.
Ранее Лайф рассказывал, в Татарстане разнорабочий жестоко убил пенсионеров, в доме которых проработал 15 лет, после чего устроил гонки с полицией на их внедорожнике.
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