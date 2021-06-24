В Москве пациентов центра для больных ковидом эвакуировали из-за пожара

Спасатели в Москве эвакуировали людей из центра на улице Федосьино, который был переоборудован для больных ковидом. Об этом рассказал Лайфу источник в экстренных службах.

Информация о возгорании в 14:46 поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожар произошёл в административно-хозяйственном здании в одном из кабинетов на площади 15 квадратных метров. В 15:06 возгорание было локализовано, а в 15:11 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.